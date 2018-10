Den ene ville heller til Skottland så hun lovet å kjøpe henne et slott dersom det passet bedre. Og en matchende tropp barske sekkepipespillere. Like greit å være raus mens man var i gang, tenkte hun.

Men når hun tenkte seg om, hadde hun jo allerede vunnet jackpoten den uken. Bare at den ikke kunne brukes til noe.

Det hadde seg nemlig slik at hun hadde tatt en lengre togtur. Fra flyplassen på Gardermoen, inn til Oslo, deretter tog videre innover i landet.

Hun hadde aldri reist den distansen før. Men hun koste seg, kikket ut vinduet, og så på det rullende landskapet mens det suste forbi. Det var langt unna Jærbanens forblåste strender og flate traseer.

Stasjonsbygningene så ut som små laftede slott. Og navnene ble mer og mer fremmedartede og litt lattervekkende. Hun holdt den faste heiagjengen oppdatert med små reisebrev på Snapchat for ikke å sovne. Rypesekken. Dynna. Rotnes. Ett navn var ekstra artig. Hun holdt telefonen opp og tok et tilfeldig bilde ut vinduet. Skrev en rask tekst og sendte. Noen minutter seinere fikk hun svar fra en venninne som bodde en halv time unna. – Det er huset til svogeren min du har tatt bilde av! Hun lo. Trodde det ikke først. Men venninnen sto på sitt. Det viste seg til og med at hun hadde vært inne i dette huset. Og spist kvelds. Hun husket med glede æljgryten.

Det bor tusenvis av mennesker langs Gjøvikbanens 123 kilometer toglinjer. Tusenvis av hus. Hun klarte altså å treffe det ene hun hadde vært i. Cirka 15 år tidligere. Oddsene for det var astronomiske. Hun hadde lykken med seg.

Selvfølgelig vant hun i lotteriet etterpå. Men det var litt mispass i forhold til forventningene hun hadde dradd til med. Hele 55 kroner var gevinsten. Det ble ikke noe skotsk slott eller eksotisk badeferie. Men to poser chips for å feire.