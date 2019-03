– Hva? Kny?

– Nei. Vy.

– Fly? Spy? Vi har jo nettopp sett at det er mye det de driver med i helgene på Jærbanen, i det minste. Vy? Det kan være kort og greit å bruke om man er vyfast. Vy for vy. Med gratis vyfler mens man venter.

– Vy. Med trykk på V-en.

– My? Jeg trodde lille My var fransk?

– Vy! Det har et fnugg av fransk schwung over seg, "Voir" betyr å se. – Jojo, men "vu" på fransk betyr "har sett". Som i "har noen sett noe til toget". Og dette navnet har vel i og for seg forsvinnende lite med tog å gjøre? Ikke si at dere har en eller annen grandios forestilling om at dere skal være "mer enn bare et togselskap". Dere har hett NSB – eller lignende siden 1883.

...Eh. Jo. Men vi skal være mer enn et togselskap.Vi har jo vyer og ambisjoner for fremtiden. Vi er ikke lenger et togselskap.

– Men dere driver på skinner?

– Ja.

– Med tog?

– Joa, men vi har jo buss også... Og VY rimer jo på BY, og det er jo litt fiffig.

– Men er ikke tog og buss for steder utenfor Oslo-gryta også?

- Dere i Rogaland får jo Sørtoget. Hva er det dere klager over. Vy. Kort, konsist, og så sier det, i moderne tradisjon, ingenting om det vi driver med. Og alt dette for den latterlige lave pris av 280 millioner kroner. Dessuten har jo nesten alle de store skiftet navn. Jernbaneverket ble BaneNor, og så har vi Equinor. Og Mesta, som driver med... eh.. det mesta.

- Ikke glem Ruralis.

– ???

– Ja. Det som tidligere het Norsk senter for bygdeforskning. Dessuten finnes det jo et firma som heter Vy, som driver med reklame og slikt.

– Nei, nei, nei. De heter vY. Kjempeforskjell.

– Okei då. Som de sier i Sørtog-eiernes hjemland:

Vy not.