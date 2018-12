Jesus og tigeren

– Sånn, gutten min. Skal jeg legge frem noen finere bukser til deg til i morgen?

– Hvorfor det?

– Dere skal vel i kirken, da er det greit å ikke komme i joggebukse, synes jeg?

– Du trenger ikke tenke på det. Jeg har ikke tenkt å gå. Jeg har tatt et valg basert på vitenskapelig teori og evidensbasert historie. Og jeg har valgt bort kristendommen til fordel for en fornuftig livsstil uten 2000 år gamle eventyr.

– Er du ikke litt ung til å ta slike valg? Kanskje du skal vente litt med å være så kategorisk til du blir... skal vi si ti år?

– Nei. Dessuten sier læreren at det er nå vi begynner å etablere våre selvstendige tanker rundt livssyn, og at selvstendig tenking er et viktig ledd i vår utvikling. Det står i læreplanen. Åååå. Hva er det nå du vil, lillesøster?

– Jeg er kristen. Jysla kristen. Fordi Gud finnes inne i oss og på skolen har vi lært om engelen Ariel som hadde en tiger men den kunne skremme det lille barnet, så den ble igjen i himmelen med slangene mens englene dro til jorden og så kunne hun ikke synge likevel, for hun sa elle melle Gud i det høyeste. Jeg vil ha en tiger når jeg dør, helst før jeg dør. Mamma kan jeg få en tiger? Ikke? Hva med en katt? Den kan hete Jesus. En hamster da? Den kan hete Josef. Men ikke så lurt å ha begge. Da spiser kanskje Jesus Josef. Og da blir det rot.

– Jamen, hallo lillesøster. Det er ikke rart du tror på dette. Du e jo så godtroende at du tror på nissen.

– Tror på nissen? Selvfølgelig, han finnes jo. Husker du ikke i fjor? Da fikk jeg klem og allslags. Og det var ikke onkel eller pappa fordi de var der. Hvem var det da, liksom? Jesus? Det går ikke, for han er jo en beibi når det er jul, for det leste læreren min. Men det hadde vært litt kult om tigeren kom. Sammen med Jesus. Og nissen.

– Hører du mamma? Det går ikke an å forholde seg fornuftig til slikt.

– Skal vi ta et kompromiss? Du blir med i kirken som uavhengig observatør, og så tar vi en saklig debrifing etterpå?

– Okeidå. Men uten hun med Jesus, hamsteren Josef og den hellige tiger.