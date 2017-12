De kan jo ponte til jul, for eksempel, nå så det plotselig bler advent å all slags.

Soberen komme i en store bil så bråge noe voldsomt, å så soba an opp alt det støvet så samle seg i rennestenen, å det sedde vi så bor her veldig store pris på allså. Men je syns kanskje det, je, atte an komme litt sjeldent, å atte an derfor konne komt litt oftere.

Beste det va her en dag, så kom soberen. Å da ble je så glade, åsså sprang je ud å ropte på an. «Hei, du sober», ropte je, men an hørte meg ikke å bare kjørte videre.

Det va litt skoffendes.

Resoltatet e jo atte vi må sende polakkene våre ud i rennestenen for å sobe både sent å tidlig, men så mene jo kemunen å di, atte nå så det e blitt forbodt å kjøre med piggdekk, eller jaffal så får du visst molkt for å gjør det, atte der ska ble mindre støv i gadene, å atte da behøve ikke soberen å komme så ofte.