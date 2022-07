Hva skal vi fram til i dag?

4 poeng: Det finnes flere ulike konkurranseformer, både for proffer og amatører. Ransome, Nassau og Scramble er blant variasjonene, ifølge nettleksikonet Wikipedia.

3 poeng: Helt uvitende og tilfeldige folk som overhører utøverne snakke, kan fort tro at disse har stor interesse for fugler.

2 poeng: De samme uvitende tilhørerne kan også forledes til å tro at spillerne har ulike former for funksjonshemninger.