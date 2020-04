– Mange av oss er mer produktive og har det mye bedre på hjemmekontor

PODKAST: Harald Birkevold forteller om panikkangst, psykologbesøk og om koronatilværelsen, som kan være veldig fin for introverte.

I ukens episode av Aftenbla-bla snakker vi om introverte voksne, og introverte barn, som faktisk liker koronatilværelsen. Kommentator Harald Birkevold har skrevet om hvordan han stortrives borte fra åpne kontorlandskap, bråk, avbrytelser og kollegaer.

– Omtrent halvparten av oss er introverte i større eller mindre grad. Til tross for dette, er det moderne samfunnet fullstendig dominert av behovene og tilbøyelighetene til den andre gruppa, de ekstroverte, sier han.

Vi har også besøk av Hege Wilhelmsen Kaada som er rektor på Auglend skole. Hun forteller at en del barn har det på samme måte som Birkevold. De liker veldig godt å sitte hjemme i eget selskap om konsentrere seg om skolearbeidet. Men nå er skolene åpnet igjen for 1.-4. klasse. Hvordan ordner egentlig skolene det? Og hvordan i all verden skal de klare å ta imot 5.-7. klasse hvis alle skal deles inn i mindre grupper, alle rommene er brukt og alle lærerne allerede er i sving?

Wilhelmsen Kaada snakker også om de ungene som ikke har hatt det så godt under koronakrisen, og om alt det skolene har lært på rekordtid.

Jan Zahl har skrevet om sveisen til Abid Raja. Han mener kulturministeren bør konsentrere seg om å levere politikk for kulturlivet, og la sveis være sveis.

Leif Tore Lindø har hjulpet Bent Høie med å gjøre hans «Til ungdommen»-tale enda litt bedre. I det minste litt mer dramatisk.

Aftenbla-bla