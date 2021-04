Høyres engasjement er ekte!

Det er mulig det var fordi jeg var langt på vei inn i påskehøytiden og påskekrimmen at jeg måtte lese onsdagens politiske kommentar fra Harald Birkevold flere ganger for å få tak i analysen, men selv etter en god natts søvn klarer jeg verken å bli klokere eller kjenne meg igjen i kommentaren om «Høyres krokodilletårer i kommunestyret».

2019: Det siste møtet i Stavanger bystyre, den gangen det ikke het «kommunestyre» og da Høyre hadde ordføreren. Foto: Jarle Aasland

Sissel Knutsen Hegdal Gruppeleder, Stavanger Høyre

Godeste Harald, vi er oppriktig lei oss hver eneste gang vi ser gode forslag bli stemt ned. Det er helt ekte! Årsaken er enkel – Stavanger Høyres representanter har et brennende engasjement for den fantastiske kommunen sin, for bedriftene som står i en krise, for alle eldre som er isolert og ensomme, og for barn og unge som har hatt et ekstremt utfordrende år. Vi kommer til å fortsette å bry oss hver bidige dag fremover – ikke bare i morgen, eller uken etter påske eller frem til neste lokalvalg. Det er derfor vi driver med politikk. Fordi vi har et engasjement og et ønske om å ta et samfunnsansvar.

Var det bare en drøm?

Det er viktig for oss å være et tydelig og klart alternativ til dagens flertallsstyre. Den oppgaven gyver vi løs på hver eneste dag med stor entusiasme. Fordi vi bryr oss! Fordi vi vil bidra! Så får det være opp til det politiske flertall om forslagene våre blir støttet eller ei. Det forholder vi oss veldig greit til, selv om vi stundom naturlig nok blir oppgitt når vi ser våre gode forslag blir nedstemt. Men det er en lang vei fra å føle oppgitthet etter å ha tapt en votering til at jeg kjenner meg igjen i analysen. Er du og jeg tilstede i de samme sosiale mediene? Kanskje dette er en av de underlige drømmene dine? En ting er i alle fall sikkert – vi to trenger en kaffedrøs etter påske, for det er mye du må oppdateres på.

Vi ønsker å komme styrket ut av fire år i opposisjon. Derfor har vi utfordret egen strategi og hvordan vi skal jobbe. Vi har forsterket allianser med organisasjoner, næringsliv og frivillige. Vi har vitalisert politikken vår med å supplere programmet vårt med nye forslag og ideer fortløpende. Vi har opprettet temagrupper på viktige områder som næringspolitikk og klima/miljø. Og vi fornyer laget med nye og yngre ledere. Jeg gleder meg til å fortelle deg mer om alt dette, Harald. Hele 38 såkalte interpellasjoner (politiske initiativ) har vi fremmet til nå i de ulike politiske utvalgene, og flere skal det bli. Jeg håper Aftenbladet heller har lyst til å skrive om disse.

Du har nok rett i at både partiene i posisjon og opposisjon i Stavanger har brukt noe tid på å venne seg til de nye rollene. Som gruppeleder for Høyre har jeg fått erfaringer og refleksjoner om hvordan man på best mulig måte utnytter den politiske «kapitalen» og energien i alle parti til beste for byen vår. Det er refleksjoner som vil komme til nytte senere. Jeg husker veldig godt hvordan opposisjonsrollen ble utøvd i de to foregående periodene. Det smalt ganske godt i veggene på rådhuset rett som det var. Men en tydelig og kraftfull opposisjon gjør også posisjonen bedre – uavhengig av hvilke parti som er på den ene eller andre siden.

Oppgittheten og begeistringen er ekte

Så når det nye flertallet i mars stemte ned forslaget vårt om å forsterke krisepakken fra regjeringen med et lokalt bidrag på 35 millioner så blir vi oppriktig lei oss. Når vi vet at med vårt forslag så ville pengene vært på konto hos kriserammede bedrifter, så er vi fortvilet på helt ekte. Det kan hende du synes vi støyer litt, Harald – men for oss er dette en ekstremt

viktig sak. Men vi er jublende glad når vårt forslag om å styrke Region Stavanger i fjor med 2 millioner, slik at ferierende nordmenn skulle legge turen innom Stavanger, ble enstemmig vedtatt. Og at vi jublet og støyet enda mer når dette førte til besøksrekord hos en kriserammet hotellnæring.

Det er mange saker partiene bør stå sammen om. Som for eksempel at vi nå skal vedta ny næringsstrategi for Stavanger kommune frem til 2030. Høyre og de andre opposisjonspartiene har fremmet 12 innspill til det videre arbeidet. Fordi vi bryr oss! Her synes jeg vi har støyet litt lite, så du må være forberedt på litt mer i tiden frem til saken skal sluttbehandles 19. april. La meg til slutt nevne en sak jeg er ekstra glad for – Høyres interpellasjon om at Stavanger skal bli en av EU’s 100 klimanøytrale byer innen 2030, i et nært samarbeid med UiS, innbyggerne og næringslivet. Jeg ble hoppende glad når saken fikk et solid flertall, og de politiske partiene stod sammen i en viktig sak.

Høyres politiske selvangivelse

Høyre vil også fremover være opptatt av å fremme gode forslag og komme med løsninger som gir innbyggerne en bedre by å bo i. Når vi står ved lokalvalget i september 2023 skal vi levere vår politiske selvangivelse som vil vise at Høyre har vært offensive, engasjerte, optimistisk og aktive. Vi går på oppgaven som byens største opposisjonsparti med lave

skuldre og brede smil, og jobber på for at vi skal få en borgerlig styrt by etter valget i 2023 – slike flere målinger viser at velgerne ønsker. Nettopp det er vi enormt takknemlige for!