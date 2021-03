Suez-mysteriet

DRØSET: Takk te kaptein Oddvar og styrmann Gunnar på MV «Ever Given» i Suezkanalen.

Foto: HANDOUT / X80001

Leif Tore Lindø Journalist

– Oddvar?

– Ka e det nå Gunnar?

– Jo, altså, kaptein, det ringte nettopp ein kar og lurte på om me konne forsinka båden?

– Hæ? Koffår sko me forsinka båden? Me har 11.000 kontainere her så skal gjennom Suezkanalen og ud i heile verden.

– Han sa någe om et boblebad.

– Ka då boblebad?

– Kåna hadde tvunge han te å bestilla et sånt oppblåsbart boblebad te hyttå. Det boblebadet e på vår båd.

– Og så?

– Ja, han så ringte såg voldsomt mørkt på å måtte sidda i det boblebadet og koga samen med hyttenaboar og tilfeldige folk så ramla innom på hyttå i påsken. Så om me konne gjørr någe sånn at han slapp å få det boblebadet.

– Ja, jo, det hørres jo ikkje bra ud, men at me sko...

– ...han sa at det kom te å bli et marakkels å bytta på vann og blanda på pulver og allslags. Han såg beint fram ikkje syn på det.

– Nei, det kan eg godt forstå.

– Han nevnte någe om å måtte bytte på filter og.

– Off a meg. Men altså...

– ...og han frykta at vannet sko bli gromsitte, så kånå tvang an ud på nettene for å skifta vann.

– Det e jo biringt.

– Han sa og at det kom te å ta 24 timar for å få vannet varmt, så hvis di sko ner på hyttå ei helg, så frykta han å bli piska ner på onsdagen for å sedda på varmen.

– Eg ser den.

– E det någe me kan gjørr tror du?

– Me kan jo’kje forsinka 220.000 tonn me gods på gronn av ein kar så ikkje vil ha et oppblåsbart boblebad på hyttå!

– Hyttenaboane va klare, men di ville stilla uden badebokser.

– Jelpes og bevares!

– Nå hadde foreldrene hans sagt at di gjerna kom på et boblebad på skjertorsdag.

– Å herrlighed.

– Svigerforeldrene hadde meldt seg te boblebad-besøg på langfredag.

– Gunnar! Hardt styrbord!