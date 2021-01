Trumps tropper og Idiots On Ice

Noe må vi jo finne på, selv under koronaen. Men var det så lurt å samles på skøyteisen når beskjeden var «holde deg hjemme»?

I ukens Aftenbla-bla diskuteres selvfølgelig stormingen av Capitol-bygningen, Trumps rolle i bråket og konspirasjonene som ligger i bunn. Var dette et forsøk på en slags revolusjon, og er det egentlig over? Hvordan kan det ha seg at så mange amerikanere gjør opprør mot makten – oppildnet av mannen som sitter med aller mest makt?

I tillegg til situasjonen i USA diskuterer panelet privatskoler, koronavaksine til lærere, MGP og alle dem som strømmet til islagte vann for å stå på skøyter. Var det så lurt å stå som sild i tønne under en pandemi, når beskjeden fra kommunen var «hold deg hjemme»? Noe må vi jo gjøre selv under en pandemi?

I studio sitter journalist og kommentator Jan Zahl, professor og forfatter Janne Stigen Drangsholt, kommentator Harald Birkevold og journalist Leif Tore Lindø. De diskuterer også sine egne nyttårsforsetter som spenner fra «bli et bedre menneske» til «drikke mindre» og «drikke mer».

