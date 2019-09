Huskeliste for hausten

Da er det bare å krysse av på listen over ting du har i vente dersom du har barn i barnehage/småskolealder. For de minste er det jo en ekte smørbrødliste av problemer å glede seg over: Ørebetennelse. Lus. Øyebetennelse. Vannkopper. Brennkopper. Feber. Falsk feber. Tredagers. Den femte barnesykdom. Den sjette barnesykdom. Og den mystiske munn- og klovsyke, unnskyld, hånd-fot-munnsyke.

Og alltid, alltid etter en langhelg eller siste fridag. Regn også med en voldsom formstigning i det man har begynt på sykedagen(e) hjemme, slik at man blir sittende med et barn som per definisjon er frisk som en fisk, men som må holdes inne nåe alt det kjekke foregår ute/på skolen/i bursdager/klasseturen.

For de litt større har man jo gjengangeren lus, som man alltid frykter, ikke minst når man får det fryktede brevet hjem fra skolen om at det igjen lusker lus i gangene. Ikke glem klassikeren seigsnått, skramlende hoste, og ikke minst alles favoritt: Spysjukå. Noroviruset trumper liksom det meste. Når man hører det er spysjuke i omgangskretsen, er det bare å sette klar bøtte, håndklær og håndsprit. For før eller siden treffer den deg også. Helst en lørdagskveld når man en sjelden gang har barnevakt og er ute for å spise på restaurant, eller gjerne i 02-tiden på natta, slik at man sover så godt at man har skikkelig dårlig reaksjonsevne når man våkner av de velkjente, fryktede oppgulp-lydene fra avkommet.

Her er derfor en liten ordliste å pugge til norosesongen.

Jeg har vondt i ryggen = jeg må kaste opp.

Jeg er svimmel = jeg må kaste opp.

Jeg har kastet ned = jeg har kastet opp på teppet.

Jeg må ikke kaste opp = jeg må kaste opp.

Jeg er sulten = jeg må kaste opp.

Jeg er ikke sulten = jeg må kaste opp.

Og husk: Uansett hvor kort det er til badet, så er det alltid for langt. God høst!