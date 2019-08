Hun husket da hun var liten, da hun kunne sveve som en fugl over gulvet og løfte foten nærmest opp til øret. Og holde den der. Der var hun ikke nå, for å si det mildt.

Hun kikket ned i posen foran henne. En velvillig venn hadde lånt bort det som trengtes til første økt: Svart, pintrang overdel. Sko. Skjørt. Strømpebukse hadde hun jo selv. Men på kursbeskrivelsen sto det rosa. Rosa.

Hun var i tvil om hun skulle droppe hele greiene. Hun hadde i tillegg latt seg rive med en sein lørdagskveld og meldt seg på prøvetime et nivå opp, etter råd fra en venn. Nå angret hun. Herregud som hun angret.

Men stoltheten og konkurranseinstinktet slo inn, selv om speilet var utilgivende. 30 år hadde gått siden sist hun sto slik. Og 30 kilo. Hun så hver softis fra sommerferien. Hver skolebolle.

Rundt henne snurret, spratt og svevde unge, spreke kropper. Tempoet var skrudd opp fra det hun husket. Gasellene var ferdige med sine serier før hun var kommet halvveis. I piruettene gikk hun feil vei. Føttene kom ikke så høyt som før. Armene hang som overkokt spaghetti. Men hun bet tennene sammen.

Da folk fikk beskjed om å drikke vann, pustet hun ut. Hun hadde porsjonert kreftene og var i mål. Nei? Var de bare halvveis? Hun hadde ikke sjekket timeplanen. Det var ikke 45 minutter. Men 75. Dette holdt hardt.

Hun la all sin stolthet i et splitthopp og landet uten å knuse gulvplanker og kneskåler. Og fikk et oppmuntrende smil fra instruktøren. Det var jo alltids noe. Og endelig kom hun i mål.

Hun brøytet seg gjennom små dansere og foreldre som lattermildt kikket på det rødsprengte ansiktet hennes. Dag 1 derpå gikk overraskende greit. Litt stiv i leggene, men overraskende bra. Dag 2 derimot...

Smerten drev gjennom henne. Beina var som tømmerstokker. Ryggen hadde oppdaget muskler den ikke hadde brukt siden 1990. Hun var gangsperr i fingrene. Og bak ørene. Hun la frem den rosa strømpebuksen. Yngstebarnet smilte oppmuntrende. «Det blir bedre mamma. Jeg tror du blir en fin ballerina».

Mor mistet skjørtet på gulvet. Lot det bare ligge. Det var for langt ned til bakken. Fire dager til neste gang.