Frels oss fra det sunne

I desember er vi i media omtrent like forutsigbare som NRKs tv-sending på julaften. Det finnes en rekke tematikker som skal belyses, helst med et litt kritisk blikk på forbruksfesten og et tilsvarende sympatisk nikk til de som ikke har til Maldon-salt i maten.

Det skal selvsagt moraliseres over priskrig på ribbe. Noen gode kokker skal uttale noe om at man får det man betaler for. Noen ikke fullt så gode hjemmekokker skal myldre ut i kommentarfeltene og fortelle om hvordan akkurat de har den beste ribbeoppskriften, og at det blir like godt uansett hvor billig kjøttet var. Så skal noen andre i kommentarfeltet påpeke at mange norske familier ikke har råd til å bruke hundrevis av kroner på julemiddag, fordi de ikke har nåla i veggen, og det er mest sannsynlig muslimene sin feil.

Sukkerinnholdet i ferdig gløgg skal presenteres som en helsepolitisk katastrofe. Vi skal måle hvor mye det gjennomsnittlige blodtrykket i befolkningen stiger som følge av pinnekjøtt, og vi skal selvsagt slå ihjel den fine myten om at akevitt hjelper på fordøyelsen. Vi skal også ha tester av pepperkaker, og her er trikset for oss forbrukere å velge de variantene som får lavest terningkast av ernæringsekspertene. Det er disse som smaker best. Vanntett system. Det er noen få ting mange av oss har trodd at var fritatt fra helsehysteriet som hjemsøker vårt land. Kaffe, for eksempel. Plutselig var ikke espresso-maskinen vår venn lenger. Den var i stedet blitt et kolesterol-uhyre. Det var visst bare den vonde kaffen som var sunn, ikke den gode.

Men frykt ikke, for hjelpen er nær. Den kommer som en slags Marshall-pakke fra ledestjernen over dammen. Vi kan rett og slett bare slå fast en gang for alle at all skremselspropagandaen mot alt som smaker godt er fake news. Problem løst. God jul!