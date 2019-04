Hvor mye gir man til konfirmanten?

– Dere har også konfirmant i år?

– Ja, det stemmer det.

– Såååå...hvor mye gir dere?

– Tja, vi prøver å holde det litt nede. De får jo så mye.

– De får mye, ja. Må holde det litt nede. Vår får bunad.

– Vår også. Bunad, pluss litt penger.

– Ja, pluss penger, ja. 5000.

– Vi endte vel på 10.000.

– Ehhh, ja, jo, altså, vi gir 5000 i cash, pluss 10.000 i fond. Pluss bunad.

– Vi er også omtrent der. 5000 i cash, pluss 10.000 i fond. Pluss bunad. Og en iPhone.

– Ja, iPhone må de ha. Den dyreste utgaven, eller?

– Ja, det ble den dyreste.

– Samme her. Og en tur får hun også.

– Ja, klart de skal ha en tur. Tur til London.

– Mhm. Til New York, via London.

– Ja, jo, det blir 5000 i cash, pluss 10.000 i fond. Pluss bunad. Og en iPhone og en langhelg i New York, via London.

– Og lommepenger til turen. Blir kanskje 15.000 der.

– Ja, selvfølgelig. Så er det stopp for vår del.

– Jess. Ja, men vi setter nok inn 100.000 på BSU-en.

– I tillegg til moped?

– Ehhhh, ja, moped kommer i tillegg. Og egen hybel.

– Blir nok leilighet på vår konfirmant. Mulig vi dropper å kjøpe hytte til henne. Hun er jo bare 15 år.

– Ja, jo, men hytte kan de jo ikke få for tidlig. Så...5000 i cash, pluss 10.000 i fond. Pluss bunad. 100.000 på BSU. Moped. Og en iPhone og en langhelg i New York. Pluss leilighet og hytte.

– Vi har kjøpt en halvøy i Karibien, vi har det.

– En halv? Vi kjøpte en heløy.

– Halvannen øy er vel mer presist. Et sted må jo helikopteret til konfirmanten lande.

– Lettere å lande med sjøfly, så vi gikk for det. Sjøfly i gull.

– Samme her, men med diamant-dekor på vingene.

– 5000 i cash, pluss 10.000 i fond. Pluss bunad. 100.000 på BSU. Moped. Og en iPhone og en langhelg i New York, via London. Pluss leilighet og hytte. Halvannen øy i Karibien og et sjøfly i gull med diamanter.

– Ja, vi vil jo ikk eta helt av heller.

– Har dere kjøpt kort?

– Nei, kort lager vi selv. Det får være måte på hva vi skal kjøpe til disse konfirmantene.