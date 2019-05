Hun husker fortsatt den første bilen sin, en folkevogn boble. Fjortisromantisk oppkalt etter en av rollefigurene i "Tatt av vinden". Knall blå var også en særs praktisk farge når man var rødruss. Hun og venninnen ble stanset av en gjeng blåruss som netthendt nappet ut tennpluggdekselet, slik at de måtte gå hjem.

Det var også bilen hun flyttet i, med all sitt jordiske gods, inkludert en yuccapalme på 1,40, ut i det ukjente og inn i bokollektiv hun ikke hadde sett der halvparten ikke kunne koke et egg. Bensinforbruket var såpass lavt at det kunne finansieres ved å samle pantegods i kollektivet og kjøre til Søgne for å handle øl for de andre når de hadde sovet seg gjennom ølsalget i nabobyen. Bilen kunne også dyttes i gang alene. Alltid praktisk.

Den neste bilen var en racerrød Golf. En kanonbil, helt til et deksel forskjøv seg, og bilen ble forvandlet til akvarium over natta. Den ble solgt videre, hvor den med en gang ble stjålet og satt fyr på. Ingen god karma i den bilen.

Endelig i fast jobb ble det en liten Audi. Med særpreg. Dersom det regnet, og man bremset i nedoverbakke, åpnet takluken seg. Servicesjefen, som hun så mer av enn hun hadde regnet med, forbarmet seg over henne, siden datteren hans hadde samme navn og bil. Så ble det endelig en sportsbil. Perfekt, siden hun var flasket opp med sportsbiler. Den sugde seg fast i asfalten når det blåste, og hun kom alltid smilende hjem. Dessuten var den blå. Full sirkel. Hun var kul i den bilen. Steinkul. Helt til hun ni måneder gravid måtte be en forbipasserende om hjelp til å klatre ut og opp på et vel bratt fortau.

Så ble det en Audi med plass til barnevogn. Deretter en diger Ford, der man bare kunne laste inni alt man trengte og mere til, og det ble alltid mere til.

Så fikk hun prøvekjøre en snedden mikrobil. Nå som ungene var større, klarte de seg med bare to dører. Var dette bilen for henne? Nei. For på første tur på motorveien røsket vinden tak i fyrstikkeskebilen og blåste henne nesten ut i grøftekanten. Så nå satt hun der og funderte. Firhjulstrekker var komisk for flatmarksfolk. Men eventyrlysten var der fortsatt. Da gubben lurte på hva hun kunne tenke seg, viste hun ham en Mustang. Knall blå. Cabriolet. Han mumlet noe om midtlivskrise, Volvo og selvinnsikt. Hun bladde videre. Bare en ting var sikkert: Hun nektet å kjøpe elbil. Så gammel var hun ikke.