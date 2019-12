Du og du, BSU

Drøset: Tiden er nå inne til å la BSU-pengene fare. Ut i den store verden, der de kan springe og jobbe og vokse.

Kjære Gisle i banken

Jeg vil med dette meddele at jeg har besluttet å bruke penger fra BSU-kontoen min for aller første gang.

Jeg gikk nylig inn og kikket på kontoen, for å se hvordan det lå an. «Du er over 33 år», sto det med feit skrift under et digert utropstegn. Det tar jeg som et hint. Ikke bare om at jeg faktisk er over 33 år, noe som kan stemme, men også om at det muligens er på tide å vurdere hva jeg skal bruke alle pengene på.

Et annet sted sto det at jeg ikke kan spare på kontoen fra og med det året jeg fyller 34. Fylte, i dette tilfellet. Siden penger må ha bein å gå på, som noen sa, antakelig Winston Churchill, er det da bare én ting å gjøre; ta ut pengene.

Avgjørelsen er ikke tatt med lett hjerte. Det har vært litt av reise siden kontoen ble åpnet 26. juli 2001. Verdien har økt med hele 80 prosent. Det er helt fantastisk, om ikke magisk. Hvis jeg hadde satt inn 100 millioner kroner den dagen i 2001, ville jeg hatt 180 millioner kroner i dag. Helt vanvittig.

Dessverre satte jeg bare inn 20 kroner, og så ble det med det. Men i dag har altså pengene ynglet til 36 kroner. Det holder minst til en Grandis på tilbud.

Men siden BSU står for Boligsparing for ungdom, antar jeg at det er knyttet noen betingelser til bruken av midlene. Hvis jeg skal tippe, skal pengene brukes til bolig.

Jeg kan sikkert betale ned på boliglånet. Med en rente på 3 prosent vil det gi meg 1,08 kroner i mindre rentekostnader i året. Over 30 år vil faktisk det bli over 30 kroner spart, pluss sånne akkumulerte greier som dere i banken sikkert kan regne ut.

Men er det det beste jeg kan bruke BSU-formuen på? Det er her du, Gisle i banken, kommer inn. Kanskje finnes det et smart boligprosjekt som jeg heller bør investere i, gjerne i utlandet? Jeg er innstilt på å la pengene jobbe for meg. Jeg føler meg framoverlent og er villig til å gå ut av komfortsonen. Hit me!

Publisert: Publisert 17. desember 2019 13:14