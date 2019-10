– Vi skal ikke bare vedta klimakrise da? – Njaaaa. Kan vi kalle det krise? – Rådmannen bes legge frem en revidert plan for anskaffelsestrategi... – Strategi, smategi... – Kem sa det der bak? – Jeg for min del fryser. Det er kaldt i dag. Merker lite til global oppvarming, jeg. Kanskje det var litt krise i fjor, med den varmebølgen, men det har jo regnet mye siden den gang? – Så videre til Regional planstrategi... – Krise, sier jeg. Leser dere ikke avisene? – Krise, smise. Er det mer krise i Rogaland enn andre steder? Kan vi ikke vedta at det er klimakrise i Afrika heller? – Ååå. Jeg husker innsamlingsaksjonen da jeg var liten. De stakkarsene har jo hatt klimakrise lenge. – Jo, men nå er det Rogaland det er snakk om. Krise eller ikke? – Vent litt. Me må ha et lite gruppemøte fysst? – Kan dere andre fokusere nå? Hva stemmer dere?

– Ikke krise. Spar krise til de store anledningene. Hilsen Høyre. – Krise. Hilsen SV, Ap og KrF. – Vent... Me e tilbake. Krise blir for pessimistisk. Hilsen FrP. – Det der var ikke møte, men røykepause. – Kem sa det der bak? – Kjempekrise. Hilsen Mdg og de i det hjørnet. – 3 for, 4 mot. Eller var det motsatt? – Jeg kunne for så vidt støttet Ap sitt forslag, når eg har tenkt meg om ... – Stemte me mot klimakrise nå? – Nei. Mot. – Oi. Då misforsto eg. – Så da er forslaget godkjent? – Nei. Eller ja. – Unnskyld, men har dette vært en prøveavstemning eller en reell avstemning? – Rolseforslag. – Kem sa det der bak? – Ikke eg. Men det e jo sant. Eg meine; karbonavgift...? Zzzzznork liksom. – Jamen hallo? Blei det vedtak eller ikke? – Ja, det endelige vedtaket blir en hybridløsning. – Eg lige issje hybrider. Eller elbil. Klimakrisen e’ menneskeskapt. Kan me stemma om det? – ...