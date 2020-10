– Bullshit! Byjubileet trenger ikke et slagord til 70.000,-

I ukens Aftenbla-bla diskuterer vi vindmøller og Wirak, slagord og Stavanger-jubileum, Jan Zahl får snakke 3 minutter om Trump, Harald Birkevold får 3 minutter om statsbudsjettet, Janne Stigen Drangsholt får snakke mer enn hun egentlig vil om sin avlyste Hellas-tur og Leif Tore Lindø leder an i slagordkonkurransen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Aftenbladet

Stavanger by skal feire sitt 900-årsjubileum. I den forbindelse fikk to kommunikasjonsbyråer oppgaven med å finne et slagord og formulere en skisse til retning og identitet for jubileet.

– Bullshit. Noen mener disse tingene er nyttige, men det er nesten utelukkende vas, sier Aftenblad-kommentator Harald Birkevold, som får støtte fra professor Janne Stigen Drangsholt.

– Nei, en sånn anledning trenger ikke et slagord, mener hun.

Panelet tar for seg flere kommunale slagord, som «Meir enn ryper», «Et regionalt senter for kunnskap og opplevelser» og «Midt i væla».

Vi diskuterer også vindmøller i lys av saken om Sandnes-ordfører Stanley Wirak, som er mot vindmøller i Sandnes, men for vindmøller der han selv er grunneier.

I tillegg får du Jan Zahls 3 minutter om Trumps koronasykdom, Harald Birkevolds 3 minutter om statsbudsjettet, tilløp til allsang, «Janne anbefaler» og historien om Berit og Alkis, som driver bar og restaurant i Hellas.

Aftenbla-bla kan du abonnere på og lytte til i iTunes eller på Spotify. Du kan også høre ukens episode her: