11.–20. bud

DRØSET: Ja, jo, de ti første budene er mest kjent, men de ti neste er vel så viktige.

Aftenbladet

11. Du skal ikke bytte kjøleskapet med nesten din. Han har sitt kjøleskap, du har ditt kjøleskap. Ingen grunn til å bytte.

12. Du skal lære av din far og din mor, hvis de kommer fra landet. Hvis det er sånne byfolk, kan det være det samme, for de kan ikke skifte en lyspære eller slå inn en spiker. Når det blir krig, eller en ny istid, dør evneveike byfolk først.

13. Du skal puste med magen. Hvis noen sier noe du synes er skikkelig teit, tegner noe du ikke liker, skriver noe støtende eller forulemper deg med ord, kunst, for mye bass i musikken, for mye kanel på grøten eller kaller deg hestetryne: Pust med magen, tell til 10 og se om det ikke går over.

14. Du kan utmerket godt gå med sokker i sandalene, selv om noen forståsegpåere har lest i et blad at det er teit.

15. Du skal ikke gå med sånne lave damesokker, med mindre du er dame. Herrestrømper slutter ikke før de er kommet et godt stykke opp på leggen, og de skal kjøpes i 10-pakninger, være av merker som «Umx», «Cool» eller «Man» og kjøpes på Høyland & Jæren Forbruksforening, Felleskjøpet, Coop Obs Bygg eller et annet dertil egnet sted.

16. Du skal ikke drive kor.

17. Du skal ikke ha ananas på pizza. Det er synd. Du skal heller ikke slå i hjel og eller stjele eller tale usant om din neste weekendtur til Barcelona, men du skal først og fremst ikke ha ananas på pizza.

18. Du skal ikke ha andre lag enn Viking. Både når det går dårlig og når det er helt katastrofe.

19. Du skal ikke begjære din nestes ekte felleski, hans rattkjelke, moped, drill, skyvelær eller rompetaske. Du kan derimot begjære hans høytrykksspyler, men kun i helgene.

20. Du skal ikke, under noen omstendigheter, ikke om det var det siste som fantes å spise på jorden, IKKE OM DET SMALT spise Fruktnøtt. Det er djevelens verk, og de som spiser det skal brenne til evig tid, samtidig som de har forstoppelse, gangsperre, leamus og fukt i kjelleren.