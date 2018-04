Jeg kom tilfeldigvis over en utgave av Politiken, denne store, dænske avisen. Og inni avisen hadde de altså trykket 50 bilder med peniser.

Alle bildene hadde fått forskjellige peniser, eller tissefanter, som det egentlig heter. Alle hang på menn.

Poenget var visstnok å vise at ingen peniser er like, akkurat som mennesker og snøfnugg. Og at alle er like fine.

Men la oss være ærlige. Tissefanter gjør seg ikke på bilder. Ingen gjør det. Ikke din, ikke min, ikke mannen din sin, ikke kongen sin. Ingen sin.

Uansett hvordan man definerer skjønnhet, så vil aldri en penis oppfylle de nødvendige kriteriene. Ikke hvis du tenker etter. Hvis du fortsatt er uenig, tenk litt til.

Vagina, som det heter på avisspråket, unntatt for senterpartifolk, er noe annet. Vagina oppfyller kriteriene.

Penisen har absolutt sin funksjon i dagens samfunn, enn så lenge, men en slik objektivisering vil ikke tjene noen.

Vi sliter allerede med synkende fødselstall i vår del av verden, og hvis trenden fortsetter, og vi samtidig strammer inn på innvandringen, så vil Norge ende opp helt uten innbyggere. Og var det noe de som bygde landet ikke ønsket, så var det et land uten folk.

Og det er her vi kommer til poenget.

Hvis vi ønsker at Norge ikke skal dø ut, må ikke peniser bli avbildet i norske aviser på den måten. Det vil virke mot sin hensikt.

Penisbilder gjør ikke fruktbare kvinner mer interessert. De blir sjokkerte, traumatiserte og får lyst å spy. Mange kvinner har stått fram og fortalt om hvordan det var å få sånne bilder tilsendt på mobilen. Vi har fortsatt til gode å få presentert en gladsak.

Vi vet at penisbilder ikke fungerer hvis vi ønsker et bærekraftig samfunn. Peniser bør gjemmes og bare hentes fram når det er nødvendig, og når den kan stå i godt lys.