– Hei, jeg har med datteren min. Hun har hostet i to uker...

– ...fødsels- og personnummer?

– Mitt?

– Nei, din datters.

– Ja. Jo. Altså. Skal vi se... Hun har bursdag 13. oktober.

– Hvilket år?

– Hvert år. Det er jo litt sånn fast opplegg. Hehe.

– Hvilket år ble hun født?

– Året etter Milan slo Juventus på straffer i Champions League-finalen.

– Hvilket år?

– Du vet, David Trezeguet bomma på den første straffen. Svak straffe, til venstre for keeper, men Dida var kjapt ned, han skal ha for det. Undervurdert keeper, Dida, er du ikke enig?

– Du? Hvilket år er din datter født?

– Men hør nå her, kvinne. Real vant 6–5 sammenlagt mot United i semien det året. Det var episk. 2–3-målet til Ronaldo - Den ekte Ronaldo - var vel det som avgjorde, er du ikke enig?

– Pappa, jeg har bursdag 13. november.

– Ahhh, stemmer det. Du deler tross alt bursdag med Lucas Barrios fra Uruguay, som fikk tre sesonger for Borussia Dortmund. Jeg fikk jo ikke sett cupfinalen det året fordi du hadde kolikk. Dessuten måtte vi skru tv-en av når du skulle ammes.

– Hvilket år er din datter født?

– Året etter Beckham ble solgt til Real, etter den episke kampen. Porto vant UEFA-cupen.

– Hør her. Hvis din datter skal til legen, da må jeg har fødselsnummeret hennes?

– 24.05.66.

– Din datter er 51 år?

– Nei, sorry, det er fødselsnummert til Eric Cantona. Det er ikke så lett å huske når ungene ble født. Vent litt...kan det være 26.12.00?

– Nei, jeg tviler på at din datter er 18 år.

– Ahhh, nei, det er seiere, uavgjort og tap for The Invincibles, Arsenal-laget som gikk hele 2003-2004-sesongen uten å tape én kamp. Hey! Hun er født i 2004! Nøyaktig ni måneder etter at Arsenal slo City 5–1. Bergkamp, Pirès, Henry, Campbell og Vieira scoret. Til og med Daglig Leder ble litt hoien, så da...

– Greit, greit, greit. Sett dere ned. Legen er snart klar.

– Anelka scoret for City, og som du husker så spilte han for Arsenal...

– ...NESTE!