Bare en liden sjamankomst

DRØSET: Det va en av disse lyse kveldene der va så mildt. Pibb-pibbene sang i trerene å vi sadd onder hengebjerken udi haven å nød livet med en liden jinn.

Akkorat da va det atte von Winckehumpen kom innom for det atte han hadde vert å tisst nede ved Stokkenvannet, det lille, med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. Je konne se på an atte an va litt altererte, så je fikk en av polakkene til å rode frem en liden portvin fra kjelleren.

«Je har tenkt litt på det, atte det kanskje ikke e nok med en polakk i huset», sa an.

Det va rett før je måtte rette på an, for det atte alle vet jo det atte polakken til von Winckelhumpen sine ikke e forriktige polakk, for det atte an komme fra borti Baltikom, men så sa an det rett ud, atte «der e så masse mellom himmel å jord, atte je bent frem tror vi ska få osser en sjaman, sånn så prinsessen har.»

Ikke for det atte je tror atte je e noe, men det e klart det atte når de kongelige får seg noe, så vil jo gjerne vi andre privilegerte ha det samme. Jaffal efter en stond. Å når je tenke på det, så henge det på greb atte det kan komme godt med å ha en sjaman i en del sammenhenger.

Vissomatte du har drokke alt for masse jinn på tomme mave for eksempel, så kan du ble liddegranne hvalmen, å da e det jo greit atte der komme en å gjør deg helt friske, sånn atte du kan ha en liden jinn til. Tenke nå je jaffal atte må ver praktisk.

«Det e bare to omganger med en sjaman, så e je garanterte atte den leie podagraen e vekke», sa von Winckelhumpen.

Selv har je ikke så masse plager, men hvisomatte vi hadde en sjaman i huset, så konne an for eksempel dreve boblene ud av champagnen sånn atte je ikke ble så oppblåste i maven efter frokosten.

«Der e så masse vi kan bruge sjamaner til», sa von Winckelhumpen.

Je tror bent frem je må sedde meg ned med telefonkatalogen å se om je kan finne en.

Offameg, men det bler jo masse arbeid. Det e vel de gule sidene, det.

Je får tenke på det over en liden jinn.