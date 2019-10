Hun husket sist hun hadde hatt lange negler. Det var rett før den store mandelkrigen, der hun ble lagt inn fra venteliste på dagen for å ta mandlene. Det viste seg at hun aldri fikk skrivet med informasjon de andre får. Dermed sto en morsk sykepleier over henne, dro henne i hånden, og bjeffet: Du kan ikke opereres med falske negler på, da ser vi ikke om du blir blå av oksygenmangel. Du må ta dem av. Og så gikk hun, med mumling om jålete, håpløse tilfeller som prioriterte negler foran egen helse.

Neglene var nyanlagte, kostbare sådan, med fransk manikyr. Men av kom de, etter timevis med pilling attpåtil på fastende mage. Mandlene forsvant. Men neglene kom aldri tilbake. Hun husket første gang hun hadde fått negler. Det var et mirakel, etter å ha slitt med papirtynne pinglenegler siden barndommen. Hun hadde gått rundt med hendene i luften. Styrt unna alt som kunne skade. De holdt fire dager, så måtte hun tilbake og få på tre ekstra lag.

Hun hadde forsøkt med lim-på-negler til en tur, for å være litt fancy i Frankrike. Første negl spratt av før boarding. Ved landing var det bare tre igjen. Hun var ikke skapt for lange negler, hadde hun resignert seg til. Ingenting virket. Verken ølgjær, påsmurte remedier, vitamintilskudd eller massasje. Men så fikk hun et blaff igjen. Et siste forsøk. Bare ett.

Hun hadde fått mange spørsmål ved bestillingen. Hvilke negler. Hvilken teknikk. Hun hadde svart som sant var, at hun ikke visste, at neglene var håpløse, og at det sjelden endte godt.

Ti minutter seinere tikket det inn sms. "Send bilde av neglene dine". Det gjorde hun. Og nå satt hun her, i kyndige hender som pusset så støvføyka sto. "Jeg har sett verre", trøstet damen. "Mine var mye verre", sa damen i nabostolen, og viftet med lekre, lange negler. Hennes egne.

Hun jublet innvendig. Og fulgte spent prosessen med forming, pussing, neglebåndsliping, lakking, pirking, tørking, mer lakking, mer tørking. Hun fikk ikke forlenging. Det virket som om negledamen, fornuftig nok, innså at selv akryl har sine begrensninger. Derfor bare noen lag beskyttelse på hennes egne små stubber.

På vei ut døra snudde hun seg og spurte nabodamen i stolen. "Tok det lang tid å få ut dine negler?" "To år. Men det er bra nå", svarte hun.

Hun nikket. Lukket døren forsiktig. For ikke å skrape opp neglene.

Bare to år igjen nå. Så var alt på stell.