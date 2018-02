Men hjelpes og bevares, kan du ikkje bare sei om en må kjøba morsdagspresang?

– Du, det e morsdag på søndag, men du trenge ikkje gjørr någe ud av det.

– Hæ? Eg trodde det var sånn bollesøndag, sånn me krem i bollene og syltetøy og melis.

– Jo, det e det og, men i tillegg e det morsdag, men me pleie ikkje gjør någe ud av at det e morsdag.

– Ka meine du me at eg ikkje trenge gjør någe ut av det?

– Neeei, du trenge ikkje gjør et nummer ud av det.

– Ooook. Meine du nå at eg bør gjør et nummer ud av det?

– Nei, du trenge ikkje gjør et nummer ud av det.

– Men koffår nevne du det då? Du må forstå at dette kan ver et kvinneligt hint om at du egentlig meine det motsatta. Litt sånn som den gangen du sa at me sko tona ner julapressangane, og eg kjøpte di hagehanskane og 40 liter matjord. Det endte jo ikkje så voldsomt godt.

– Nei, du tonte det kanskje litt møje ner den gangen.

– Og 3. juledag sto eg hos Gullsmed Otteren og drog Mastercardet på någen øyredobbar te 12.000 kroner. Eg trodde jo prisen va for paret. Kem e det så oppgir prisen per øyerdobb?

– Jo, men det va fine øyredobbar. Trenge ikkje någe sånt te morsdagen.

– HÆ? Ka meine du me det? Ska det ver presang eller skal det ikkje ver presang?

– Du trenge ikke styra me det. Eg forvente det ikkje.

– HÆ? Du forvente... nå e eg heilt på glattå her. Kan du ver så snill å bare sei nøyaktig ka du egentlig meine?

– Me tone det ner.

– Å hjelpes og bevares. Det va jo sånn me havna oppi det der me di hagehanskane og de øyredobbane te 12.000.

– 24.000, strengt tatt, siden du kjøpte begge to.

– Eg konne jo ikkje stilla med ein øyredobb itte fadesen me 40 liter matjord!

– Nei vel, men te morsdagen trenge du ikkje styre på me någe.

– Nå va eg biringe i dikttolkning på skolen, men det ane meg at det ligge någe mellom linjene her.

– Altså, du må vel gjør någe, hvis du vil, men eg forvente ikkje någe. Ikkje någe middag med levane lys og presang i lidå eska. Og sånt personlig kort med hjerter, det e jo ikkje heilt deg.

– Men i... dette blir jo bare verre og verre. Vil du ha disse tingå, eller vil du ikkje?

– Eg seie bare at me kan tona det ner.

– TONA DET NER? Øyredobbar! 3. juledag! 24.000!

– Slapp av. Kanskje du konne gjort någe koseligt for mor di?

– Mor mi? I TILLEGG?

– Trenge ikkje ver all verdens. Det e tross alt Valentins Day på torsdag.

– Herre, hent meg nå!