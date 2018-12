Motvillig hadde hun booket time til massasje. Det var virkelig ingen annen utvei. Hun var preget av vinteren, kulden og muuuuuligens halvlangtfremskreden alder og overdreven stillesitting. Men bare muligens.

Hun kreket seg inn døra. Ute var det mørkt og vintergufsete. Inne slo lyden av sildrende vann og pling-plong avslappende musikk mot henne. Tøflene sto klar langs veggen. En blid dame hilste. Hun så tilforlatelig uskyldig ut. Men hun visste at disse bittesmå damene var uhyre sterke i klypene. Forrige gang hun var der, hadde hun på et punkt forsøkt å krype av benken, men ble resolutt stanset av asiatisk vilje- og muskelstyrke, egentlig en umulighet, vektklasseforskjellene tatt i betraktning.

Hun veltet seg på benken. Klar til å få alle skavanker oppdaget og triggerpunkt oppdaget. Det kom til å bli vondt. Men godt etterpå. Hun gjentok mantraet. Det er litt som en fødsel. Vondt underveis, fint etterpå.

Hun ble eltet. Knadd. Vridd. Hamret. Det knaste, knirket og gnisset i ledd og bånd og stive muskler. Hun var sikker på at man måtte være litt sadist for å jobbe som massør. Hun ynket seg. "Pust med magen. Jeg må knø her", var svaret.

Og så. Selveste mesterstykket. Den vesle muskelbunten satte seg i andre enden av benken, og brukte beina til å trykke ut vonde knuter, samtidig som hun strakk og dro. Det gjorde usigelig vondt, men godt samtidig. Etterpå følte hun seg fem centimeter høyere.

Hun med steinklypene skiftet teknikk og modus, og masserte over ryggen. Hun forsvant inn i avslappingen. Våknet beskjemmet av sitt eget snork. Hun ble tilbudt varm, lindrende te.

Det var det hun alltid hadde sagt. Det første hun skulle kjøpe seg om hun vant i Lotto, var ikke gull eller diamanter. Det var en fast massør. Og en vannfontene til å ha i gangen.