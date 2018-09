Ja, noen privilegier ska jo vi privilegerte ha og.

Je kan kjøre rondt å rondt i rosjet å spare en formue. Hvisomatte je greie å kjøre tre ronder i rosjet hver dag, tjene je faktisk mesten 40.000 kroner i året, å det sie je bare, atte det e gode forretning.

Ikke trenge je eletriske bil heller, for det atte je slippe jo å betale alligevel. Je sa det til von Winckelhumpen her en dag så an va innom efter atte an hadde vert nede å tist ved Stokkenvannet, det lille, med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, atte det med å kjøbe sånnen Teslen-bil så han har gjort, det bler jo meningsløst for osser her oppe på Egenes.

Han måtte jo medgi atte han måtte vordere å botte til en dieselbil igjen, noe så i tillegg ville ver godt for nervene hans, for det atte han har litt rekkeviddeangst, von Winckelhumpen. Å det så ikke e så bra med det, e atte han har en tendens til å skjenke seg en aldri så liden angstfordriver når rekkeviddeangsten komme å tar an, å da kan an jo ikke kjøre mer.

Hva gir du meg?

Konklosjonen e altså det atte hvisomatte von Winckelhumpen får seg en dieselbil igjen, så vil alkoholforbruget hans gå ned. Det e ikke bare gode nyheder for leveren hans. Det e gode nyheder for polakken hans og, for det betyr jo atte han ikke lenger må holde vakt hver gang von Winckelhumpen e ude å kjøre, for det atte det kan ver atte an må hentan ett eller aent sted.

Åsså han så ikke e forriktige polakk en gang, for det atte han komme fra borte i Baltikom.

Nei, je går ud å tar meg en liden jinn onder hengebjerken, je.

Det e visst best å ta med paraply.

Det begynne å ble høst.