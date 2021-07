– Valgkamp? Nja, jeg liker egentlig best å bare jobbe

Olaug Bollestad liker å snakke med folk i valgkampen. Men å forklare at ikke alle løfter kan holdes, det synes hun er vanskelig.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Nå nettopp

I sommer har Aftenbla-bla besøk av listetoppene fra Rogaland. det blir litt politikk, litt tant og fjas, litt grilling, litt revolverintervju og kanskje blir du litt klokere til høstens valg. Dagens gjest er Olaug Bollestad (KrF).

Bollestad har sittet i regjering en god stund nå, og hun møter ofte spørsmål om politikere som «lover og lyger». KrF har selv måttet svelge kameler, gjøre hestehandler og stå for ting de selv helst ville gjort annerledes. Det synes Bollestad er vanskelig.

– Jeg liker valgkamp når jeg elsker å treffe folk. Men akkurat det greiene der, det har jeg alltid syntes er vanskelig. Alle vet at man må inngå noen avtaler i politikken, men ligavel. Det er ikke lett.

Likevel er de uglamorøse kompromissene noe av det fine i politikken, synes Bollestad.

– Vi diskuterer så fillene fyker, så finner vi likevel sammen etterpå. Det må til for at ting vi bestemmer skal stå seg over tid.

Bollestad snakker også om det kristelige i folkepartiet, om rødt/blått-oppgjøret i partiet, om å ha mye makt som et lite parti, om familiepolitikk, landbruk og sperregrensa.

Og om livet som The Larkins på Instagram.

– Første gang jeg hørte noen si at jeg var «influenser» ante jeg ikke hva det var, så jeg svarte at jeg vaksinerer meg hvert år.

Men er det taktisk spill fra en spinndoktor alt dette Instagram-opplegget?

– Nei, dette styrer jeg helt selv. Og vet du hva? Noen ganger får jeg e-post med spørsmål om vi vil annonsere for ting! Det er helt uaktuelt, og hvis det lyser for mye rødt rundt omkring på Instagram, da må jeg fremdeles ha hjelp.