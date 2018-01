Mot blågrønnblå jubel i helgen, men kan det vare?

Mye tyder derfor på at vi snart får store endringer i regjeringens sammensetning. Samtidig ligger det ikke an til landsstyremøter før på søndag, så den nye Mossekonvensjonen er nok ikke helt klar.

Allerede etter den langdryge, psykologiske tilpasningsperioden i høst, så vi at de tre partiene var klare for å få til en enighet. Selv om de melder om tøffe tak på Jeløy, er de kommet så langt at en blågrønnblå regjering kan være på plass i løpet av kommende uke. Det betyr ikke at de er enige om alt, men at de nærmer seg enighet om hvordan de skal håndtere uenigheten om skatte- og avgiftspolitikken, olje- og gassutvinning og alle de andre vanskelige sakene.

Dette vil de forsvare med at enighet er nødvendig også når Venstre står utenfor, så det er ikke noe nytt at alle partiene, iallfall V og Frp, må sluke kameler.

Stolleken

Like viktig for politikken vil fordelingen av de forskjellige statsrådpostene bli. Venstre må erkjenne at de i liten grad kan legge seg oppi hvem de andre partiene vil ha med. Det betyr at de må finne seg i å sitte i regjering med Sylvi Listhaug, dersom ikke Siv Jensen vil at Listhaug skal gå litt på stortingsskolen.

Denne kabalen kan uansett bli noe av det vanskeligste i forhandlingene, særlig fordi Erna Solberg nødig vil ha flere statsråder enn hun har i dag. Kultur- og utdanningsdepartementene er blant dem som står på Venstres ønskeliste. De vil også gjenopprette posten som bistandsminister.

Spekulasjonene går ikke bare på hvilke venstrefolk Grande får med seg i regjeringen, men også hvilke endringer de andre partiene gjør. Noen må ut, men det er også sannsynlig at andre må bytte departement.

Sp-stuntet

Mens Ap og regjeringspartiene har holdt på med sitt, har de andre kjedet seg. Senterpartiet, anført av Stortingets sjefsskøyere, Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum, har denne uken hatt det løye med å stille uviktige spørsmål til nestlederne i de to partiene, men de fire statsrådene prioriterte forhandlinger foran å møte i Stortingets spørretime. Til tross for at regjeringsforhandlingene er lagt et godt stykke fra kaffe med melk-maskinene innenfor Ring 2, føler Sp seg utenfor.

Det kan godt være at Sp får presidentskapets støtte i at statsrådene ikke har tatt Stortinget på alvor. Dermed vil de også få full valuta for stuntet sitt, for dette hadde jo ikke blitt noen sak dersom statsrådene faktisk hadde møtt for å svare. Problemet er at Sp kan møte seg selv i døren hvis de på en slik måte skaper presedens for at det ikke er lov å drive politikk utenfor Stortinget.

Bære staur

Dette har likevel ikke fått prege forhandlingene, som tilsynelatende har vært konstruktive. Utfordringen blir likevel å få til et konstruktivt regjeringssamarbeid. Det kan bli mange sprikende staur å bære for Erna Solberg. Et viktig suksesskriterium er at prosjektet også blir fristende for KrF. Det forutsetter blant annet at velgerne krediterer Venstre for å ha gått inn i regjeringen.

En venstreframgang på meningsmålingene kan friste KrF så mye at det etter hvert blir en flertallsregjering for første gang siden 2013, men foreløpig er det parlamentariske grunnlaget fortsatt skjørt. Jonas Gahr Støre (Ap) må derfor fortsatt holde seg klar.