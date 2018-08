«Hvor er morgenrushet verst?» var tittelen på en artikkel NRK Rogaland publiserte i 2012. Oljeboomen var på topp. Trafikken gikk så tregt at det var en «snakkis» i hele regionen.

Folk snakket om hvor ille det var å jobbe på Forus. Å ta bussen var heller ikke noe alternativ, siden den stod og stampet i den samme køen som bilene. Bilkøene fikk sjefene til å vurdere flytting ut av regionen, skrev Aftenbladet.

Noe måtte gjøres. Arbeidet med å finne en løsning på problemet startet. Bypakke Nord-Jæren (Nå Bymiljøpakken) er forankret i noe så kjedelig som konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet på Jæren fra 2009. I tillegg kom det føringer fra den rødgrønne regjeringen i 2012.

Jon Ingemundsen

Vedtatt pakke

Et faglig grunnlag ble laget, og i denne står det at nullvekst i biltrafikken var et av hovedmålene for bypakken.

Fylkestinget vedtok Bypakke Nord-Jæren 9. desember 2014. Kommunene på Nord-Jæren vedtok den høsten 2014. Stortinget vedtok bypakken 30. mars 2017.

Bymiljøpakken koster over 30 milliarder kroner, og prosjektene blir finansiert av bompenger og statlige bidrag. Bompenger skal utgjøre halvparten av finansieringen.

Alt dette har vært allment kjent siden starten av prosjektet, og Aftenbladet har dekket saken grundig. Folk har hatt god tid til å protestere mot denne pakken. Men først nå, under to måneder før de nye takstene blir innført, tar folk til gatene, med Leif Arne Moi Nilsen i spissen.

På barrikadene

Moi Nilsen sier at han i denne sammenheng ikke er Frp-politiker, men at han står på barrikadene for «vanlige folk» som privatpersonen Moi Nilsen. På samme måte som når han som privatperson er toastmaster i et bryllup.

Han opererer litt som andre sentrale Frp-politikere, som skiller de ulike rollene fra hverandre. Litt på samme måte som når Per Sandberg mente han var på ferie som privatperson, og ikke statsråd.

Moi Nilsen sier at i byer der det er gode kollektivløsninger, er det ikke et problem å innføre rushtidsavgift. Men han vil heller ikke bruke pengene på å bygge ut kollektivløsninger. Det henger ikke på greip.

Fjerne politikere

Det er riktig at også Frp-politikeren Leif Arne Moi Nilsen har vært motstander av bompenger, på samme måte som Frp i fylket. Men Frp i Stortinget stemte for denne pakken.

I februar meldte Nettavisen om at totalt har inntektene fra bomstasjonene vært på rundt 40 milliarder kroner i regjeringen Solbergs levetid. Det har aldri blitt tatt inn så mye i bompenger.

«Til alle politikere, lytt til folket ellers fjerner vi deg», stod det på en av bannerne i demonstrasjonstoget mot bompenger denne uken.

Og det har folket muligheten til å gjøre, gjennom demokratiske valg. Det har folket faktisk hatt mulighet til to ganger i denne saken, både lokalt og nasjonalt.

I lokalvalget i 2015 fikk Frp 10,9 prosent av stemmene i Stavanger, i Sandnes fikk de 24,1 prosent og i fylket 14,2 prosent. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger fikk 4,3 prosent av stemmene i Stavanger, mesteparten på Hundvåg.

Et bredt flertall av stortingsrepresentantene som er valgt av oss, folket, står bak et klimaforlik som slår fast at all transportvekst i storbyområdene skal skje ved kollektivtransport, sykkel eller gange. Bare Frp stemte mot.

I stortingsvalget i 2017 fikk Frp 15,2 prosent av stemmene.

Pisk eller gulrot?

Vi kan diskutere om det er riktig å innføre nye takster og ta bort fritak før kollektivløsningene er på plass. Og om denne pakken slår ut skjevt sosialt.

Men politikerne er valgt av innbyggerne i dette landet. De er folkevalgte, og de jobber for løsninger de mener er best for oss alle. De har et program de blir valgt på, og da kan vi som vanlige folk velge å stemme for eller mot det vi er enige i.

Folk kan ha ulike motiver for å velge et parti. SV-velgere kan også være mot bompenger, men når man stemmer på et parti er det en helhetsvurdering. Skole er kanskje tross alt viktigere enn bompenger.

Så er det virkelig folk flest Moi Nilsen representerer når han står på barrikadene? Er bompenger den viktigste saken i verden for flertallet? Valgresultatene viser noe annet.