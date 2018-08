Wirak blunket først

Akkompagnert av lyden av «Nok er Nok» fra roperten til en liten gruppe demonstranter utenfor formannskapssalen i Stavanger ble det torsdag morgen avholdt en litt spesiell konkurranse i styringsgruppa for Bymiljøpakken på Nord-Jæren.

En stirrekonkurranse avgjøres ved at en av deltakerne til slutt må blunke. Vedkommende har da tapt. Deltakerne: Veidirektør Terje Moe Gustavsen, som representerer Staten, og ordfører Stanley Wirak, som representerer Sandnes kommune.

Wirak kom til Stavanger vel vitende om at en stor og høylytt opinion i Sandnes, og en enda større og enda mer høylytt Facebook-gruppe av bom-motstandere, hadde store forventninger til hans opptreden i dette møtet.

«Ja, og hva så»?

Illustrerende er at Leif Arne Moi Nilsen fra Frp i Stavanger kalte møtet en «D-dag» for bompenger på sin Facebook-side. Av en eller annen grunn hadde det blitt skapt forventninger til at styringsgruppa skulle droppe hele bomringen, eller i det minste foreta drastiske endringer i satsene. Dette var langt fra sannheten.

– Sandnes kommune vil ha vekk rushtidsavgiften, sa Wirak, og ville ha denne innsigelsen protokollført.

Greit nok, svarte veidirektøren. Men hva så? For uansett hva Wirak og de andre ordførerne måtte ha kommet fram til, er det ikke sånn det fungerer. I Norge er det kun Stortinget som kan vedta bompengeprosjekter. Og så seint som i sist møte i styringsgruppa 10. august - før motstanden mot bomringen hadde vokst seg så høylytt at den har blitt en politisk maktfaktor - ble det vitterlig slått fast at planen er i rute.

Ja eller nei

Det er derfor bare to mulige utfall, minnet Moe Gustavsen om. Enten så vedtar styringsgruppa å kjøre på med den planen Stortinget har godkjent, eller så må hele bymiljøpakken settes på vent. Det er enten eller, ikke både og.

Og dette krevde han at Wirak skulle akseptere. Dette må ha vært svært ubehagelig for Wirak, noe kroppsspråket hans også ga et tydelig signal om. For han skulle så gjerne hatt en seier å melde hjem om.

Flere ganger forsøkte Wirak å formulere seg på en måte som kunne tolkes som en ørliten seier. Hver gang ble han irettesatt av veidirektøren, som krevde et krystallklart svar fra Sandnes-ordføreren. Er han klar til å sette i drift bomringen som avtalt og vedtatt, eller er han ikke.

Og til slutt blunket Wirak. Ja, han aksepterer at bomringen, inklusive rushtidsavgiften, settes i drift 1. oktober.

Nye forhandlinger

Dette betyr at det er reforhandlinger av avtalen som må til. Avtroppende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har jo allerede invitert til slike avtaler, men har også minnet om at alt henger sammen med alt.

Rammen for byvekstavtalen er på 35 milliarder kroner. Av dette skal om lag to tredjedeler, eller rundt 23 milliarder kroner, hentes inn via brukerbetaling. Altså bompenger og eventuelt rushtidsavgift. Dersom kommunene og fylket skulle vedta å redusere satsene, og dermed svekke inntektene lokalt, må dette få konsekvenser.

Enten ved at innkrevingsperioden forlenges.

Eller ved at prosjekter som i dag ligger inne i pakken, reduseres eller tas helt ut.

Et tredje alternativ, som er populært i aksjonistkretser, er å droppe bompengene helt. Men dette vil blant annet kreve et helt nytt politisk landskap i Norge. Det er i dag bare Fremskrittspartiet av de landsdekkende partiene som er prinsipielt imot bompenger. Praksisen er riktignok helt forskjellig. Frp, som del av en samarbeidsregjering, har åpnet bomveier i fleng de siste årene.

Solvik-Olsens to tunger

Christine Sagen Helgø (H), ordfører i Stavanger, gikk uvanlig langt i sin kritikk av samferdselsministeren. Som representant for det partiet som leder den regjeringen han er statsråd i, har hun vanligvis vært langt mer diplomatisk i sitt ordvalg.

Dette kan tyde på at også Sagen Helgø kjenner på det presset som har oppstått. Den folkelige motstanden mot bomringen var sterkere og mer høylydt enn de folkevalgte hadde forutsett, og da er det fristende å finne noen å legge skyld på.

Men Sagen Helgø har et poeng, og det poenget tangerer det argumentet som veidirektøren pukket på i sin mannjevning med Wirak. Det er bare Stortinget som kan vedta bompenger i Norge. Hun er mektig provosert av at Solvik-Olsen, som ansvarlig statsråd, taler med to tunger. Han legger fram forslag til vedtak om bompenger for Stortinget, men sier som nestleder i Frp at han er helt imot bompenger og gir inntrykk av at bomsatser og innretning kan endres lokalt før 1. oktober. Det kan de ikke. De kan besluttes lokalt, men det er Stortinget som må vedta.

Ultimatum om rush

Snart starter arbeidet med nye forhandlinger. De blir ikke enkle. Det er fortsatt et solid politisk flertall i fylkestinget og i Stavanger kommune for å beholde prosjektene bymiljøpakken omtrent som i dag. I Sandnes er klimaet annerledes. Hvis Wirak og hans varaordfører Pål Morten Borgli fra Frp ikke lykkes i å få flertallet med seg på fjerne rushtidsavgiften, vil de stå i en politisk storm på hjemmebane.

Wirak har allerede stilt et ultimatum. Fjernes ikke rushtidsavgiften, trekker Sandnes seg fra bymiljøpakken. Da settes alt i spill.

Underveis i møtet ble det kjent at Ketil Solvik-Olsen går av som samferdelsminister og erstattes av nåværende landbruksminister Jon Georg Dale fra samme parti.

Vi lever i interessante tider.