Da jeg var 18-19 år, var det en mann som fulgte etter meg. Satt jeg på bussen, satt plutselig han også der. Han snudde seg og stirret, og forsøkte å si hei. Da jeg gikk av bussen, løp jeg hjem i tilfelle han også hadde gått av på samme stopp. Gikk jeg på kino med en venninne, var han plutselig der. Det var en ekkel følelse.

Det var lenge før sosiale medier, heldigvis. Mannen som fulgte etter meg visste ikke hva jeg het eller hvor jeg bodde. Men i dag gjør internett det ganske enkelt å spore noen opp, og sosiale medier gjør at man kan følge med på nesten alt en person gjør.

Internett og mobiltelefoner kan nok også gjøre at terskelen for å overskride grenser blir lavere enn dersom man skal følge etter noen fysisk.

Høye tall

De fleste av oss sender ikke 200 meldinger til en person vi liker på en dag. I allefall ikke dersom personen gir klar beskjed om at dette er uønsket. Men i en digital verden, er det lettere å finne meningsfeller, selv for de meningene som ikke er sosialt aksepterte.

I fjor ble 516 anmeldte saker i Sør-Vest politidistrikt registrert under straffelovens paragraf 266 om «skremmende plagsom atferd». Til nå i år er tallet 334. Under denne registreringen går også saker knyttet til den mer definerte paragrafen 266a.

Norsk forskning viser at omlag hver tolvte person vil oppleve å bli stalket i løpet av livet, viser den første kartleggingen av dette i Norge. De fleste er kvinner. Hver 8. kvinne og hver 25. mann utsettes for stalking.

Det er høye tall.

Fellestrekk

Laura Richards er grunnlegger og direktør for den britiske veldedighetsorganisasjonen Paladin, som hjelper mennesker som er utsatt for stalking. Hun har i tillegg lang erfaring fra blant annet New Scotland Yard innen mishandling, stalking og seksualisert vold.

Sikkerhets- og beredskapsrådgiver for Universitet i Oslo, Kenneth Nielsen, deler stalkere inn i tre kategorier. Richards skriver i et innlegg i avisen The Telegraph at hun har kommet fram til at det finnes fem typer stalkere.

Den første er de som har vært i et forhold som partneren har endt. Den andre er de som har blitt avvist av noen de kjenner. Den tredje er en som ønsker et forhold med noen de ikke kjenner, men som de bombarderer med meldinger og oppringninger. Et fåtall er psykisk syke, og tror at de er i et forhold med den de forfølger. Mens den siste typen forfølger med tanke på å begå et overgrep.

Selv om motivasjonen til de ulike typene stalkere er forskjellige, mener Richards at de har noe til felles: “Det er ganske klart at dette handler om en besettelse, men også om forvrengte tanker, narsissisme, en følelse av å ha krav på noe og en manglende evne til å se ting fra andres perspektiv.”

Rettferdiggjøring

En studie fra de australske universitetene Swinbourne og Monash fra 2015 hadde som mål å se på holdninger til personforfølgelse. “It’s not really stalking if you know the person” ble publisert i tidsskriftet Psychiatry, Psychology and Law journal.

Der fant forskerne at det var tre underliggende holdninger som minimerer og rettferdiggjør stalking. Det første er at stalking ofte blir oppfattet som “romantisk”. Dette er holdninger som mange mener kommer fra blant annet Hollywood-filmer, som ofte fremstiller pågående mannlig oppførsel som noe helt greit og som ofte fører til at mannen til slutt får sin utkårede.

Forskerne fra Australia fant også at mange mener at det er ofrene selv som er skyld i at de blir forfulgt, og at mange mener stalking ikke er noe alvorlig.

Samtidig er det flere studier som viser at stalking kan føre til store psykiske påkjenninger og problemer hos ofrene. Og politiet her i landet beskriver stalking som et samfunnsproblem.

Krav på noe?

Er det i samfunnet i dag en økende holdning blant enkelte menn, og noen kvinner, om at de har krav på noe? At dersom de maser lenge nok, vil offeret, eller det de ser på som den utkårede, forstå at de egentlig vil ha det de har sagt de ikke vil ha.

Ett element ved denne holdningen er såkalte dickpics, der menn sender bilder av sine edlere deler til en fremmed kvinne, og venter at hun skal bli hoppende av glede.

En ekstrem versjon av denne holdningen finner vi hos en gruppe menn som kaller seg selv Incels (involuntary celibates, eller ufrivillige sølibater). Det disse mennene har felles er et hat mot kvinner og samfunnet, som de mener er grunnen til at de ikke får de damene de vil ha. Vi kan le litt av dette. Men dette hatet er ikke uskyldig. I USA og Canada har flere massedrapsmenn hatt dette som motiv.

Mange av de som forfølger andre mennesker, blir også aggressive når de blir avvist.

Valgfrihet

Undersøkelser viser at det er flere menn nå enn før som aldri vil finne noen å dele livet sitt med, blant annet fordi kvinner større valgfrihet enn før.

Det er kanskje en litt trist sideeffekt av Internett og sosiale medier. Men uønsket oppmerksomhet og forfølgelse er ikke svaret.

I dagens samfunn har vi nok blitt mer selvopptatte. Vi har bedre råd og er mer vant til å få det vi vil ha, både voksne og barn.

Noen har en personlighetsforstyrrelse som gjør at de vil fortsette med stalking uansett. Men andre kan lære at det ikke er sånn man oppfører seg. Derfor må vi snakke med våre barn om dette, og lære dem at respekt for andre gjelder også på nett.

De som blir utsatt for dette, må si fra og paragraf 266a må brukes mer aktivt. Ingen har krav på andre. Ingen kan true til seg til kjærlighet. Nei betyr nei.