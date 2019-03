Kommentar: Jærens einaste kvinnelege ordførar er trygg om ikkje noen tar «ein Wirak»

Kommentar: Jærens første og hittil einaste kvinnelege ordførar var svært usikker på om ho fekk halda fram i 2015.

Etter fem timar lange dragkampar signerte Høgre, Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet samarbeid som sikra Braut Nese posisjonen med Torbjørn Hovland, KrF, som varaordførar. Sp fekk leiaren av utval for lokal utvikling.

Meiningsmålinga som Respons Analyse har gjort for Aftenbladet sist veke, syner at samarbeidspartnarane held stillinga. Dei får 18 av 31 i kommunestyret som i dag.

Kamp om varaordføraren?

Høgre går marginalt tilbake, men Ane Marie Braut Nese kan sjå fram til ei gruppe på 9 i kommunetyret som i dag, like mange som KrF og Sp til saman.

Internt byter KrF og Sp plass, Sp går litt fram og får 5 mot 4, medan KrF går tydleg tilbake i oppslutning i antal prosentpoeng, men taper bare ein representant og får 4 mot 5 nå.

Det gjer Hovland sin posisjon utset. Roar Lima Grødeland og Sp kan fort gjera krav på vervet som varaordførar om samarbeidet held fram.

Ane Marie Braut Nese si stilling er det ikkje tvil om.

Ordføraren er ingen populist

Braut Nese har markert seg som ein viljesterk og tydeleg ordførar. Ho har ikkje vifta som vinduviskaren, ho kan ikkje skuldast for å vera populist.

Tvert om har ho vore ærleg, ho har teke upopulære standpunkt, også internt i Høgre, og ho har tapt som då ho meinte at Jæren kommune hadde stått sterkare som ein enn tre.

Seinast har ho saman med Time-ordførar og partikollega Reinert Kverneland fronta styggedomen bompengar for å skaffe betre infrastruktur på Jæren.

Fleire flinke på Høgre-lista stiller ikkje til attval, det gjeld til dømes gruppeleiar Vidar Haugland, Marie Storhaug og Einar Refsnes.

Høgre kan vinna for sjette gong på rad

Hos dei andre partia er det langt meir stabilt.

Det skulle normalt slå negativt ut for Høgre, men som med Reinert Kverneland i Time, syner meiningsmålinga at Ane Mari Braut Nese personleg nyt stor tillit og respekt hos veljarane. Som Høgre med få unntak har gjort sidan kommunevalet i 1979.

Viss Ane Mari Braut Nese blir sitjande med det øvste vervet kommande periode, går ho på sin tredje før ho fyller 40 år, det er i seg sjølv ein prestasjon, og Høgre vil styra kommunen den sjette perioden på rad.

Geir Sveen

Knapt nokon tenkte tanken då populære Elfin Lea ga seg etter sine tre periodar og overlet kjedet til unge Braut Nese.

Kor er fallgruvene?

For fire år sidan hadde alle parti signert avtale med Ane Mari Braut Nese som ordførar og Torbjørn Hovland som varaordførar.

Under det konstituerande møtet føreslo nestoren i Frp, Arne Madland, Ap, heilt overraskande Ap sin toppkandidat, Sigmund Rolfsen, som ordførar.

Rolfsen på si side kvitterte med å føreslå Madland som varaordførar.

Høgre, KrF og Sp sto lojalt ved avtalen, dermed vart Braut Nese og Hovland valde med 18 mot 13 stemmer.

Arne Madland er framleis med, har sagt ja til å gå på sin tiande periode, og partiet hans, Frp, gjer det godt på meiningsmålinga. Går fram med 2,5 prosentpoeng, får 7 mot 6 nå i kommunestyret og er klart nest størst.

Problemet er at Ap, framleis med Rolfsen på topp, ikkje har grep om veljarane i Klepp. Tvert om, partiet går merkbart tilbake og held med knapp margin 5 representantar som nå.

Frp og Ap kan prøva «å ta ein Wirak»

Høgre er bare tideler unna å vinna ein frå Ap.

Likevel, det er muleg å ta «ein Wirak» slik Arne Madland prøvde for fire år sidan.

Mange hugsar 2011 då Høgre gjorde eit brakval i Sandnes, hadde ordføraren, fekk 30 prosent av stemmene, kunne velja og vraka samarbeidspartnar. Og somla seg vekk.

Det var den gongen Stanley Wirak snart og smart samla den utenkjelege koalisjonen av Ap, Frp, Sp, SV og Pp. Alle veit koss det gjekk - og koss det er snart åtte år seinare.

I Klepp må Madland og Rolfsen ha hjelp. I beste fall får dei 12 representantar åleine. Dei må ha minimum 16.

SV gjer come back og ser ut til å koma inn med ein, men kan umuleg gå saman med Frp.

Sp eller KrF må bryta for å skapa spenning

Det betyr at Sp eller KrF eller begge må bryta med Høgre. Kanskje viss gulrota smakar godt nok.

Om det vert eit poeng å halda dei to største utanfor, altså samarbeid mellom Ap, Sp, KrF og SV, er det per i dag ikkje nok til å få fleirtal. Målinga viser at dei får 15 til saman.

Derimot har Høgre og Frp reint fleirtal, 16 av 31. Frp sin toppkandidat, Kjetil Maudal, kan nok finna tonen med Braut Nese - i alle fall om KrF og Sp viser seg lunkne.