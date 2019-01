«Frp klistrar seg til Wirak og vrakar sin eigen ordførarkandidat»

Partiet klistrar seg til ordførar Stanley Wirak, Ap, og vel vekk sin eigen kandidat Pål Morten Borgli.

Legg merke til at eg skriv "klistra til Wirak", for det er personen og ikkje Arbeidarpartiet dette gjeld. Dersom Wirak hadde vald å pensjonera seg i ein alder av 69 år på valdagen, og Ap då hadde stilt med ein annan ordførarkandidat, ville dette arta seg heilt annleis.

Høgre kan fort få 12 år i opposisjon

Då kunne kabalen vorte lagd på nytt åtte år etter at Høgre og KrF sette seg sjølv sjakk matt. Nå går det minst 12 år.

Korleis kan eg tenkja det?

Pål Morten Borgli sa seinast onsdag til Aftenbladet at han er ordførarkandidat, og at han gjerne snakkar med Høgre.

Det er lang veg frå snakk til realitet, for inst inne veit han at det mest handlar om å halda Arbeidarpartiet og Wirak på tå hev når det skal kivast om viktige verv etter valet.

Om Pål Morten Borgli verkeleg skulle meina alvor av å fornya samarbeidet med Høgre, om det til og med skulle gi han ordførarklubba, veit han at han vert skvisa av sine eigne.

Anti Høgre-fløyen regjerer i Frp

Slik han sjølv har vore med og vunne kampen i Sandnes Frp mot dei som tidlegare har ytra ønske om å venda seg tilbake til Høgre.

Tydelegare enn det gruppeleiar i bystyret, Tore Andreas Haaland, sa det til Aftenbladet torsdag kveld, er det ikkje mogleg å snakka.

Rune Vandvik

Etter å ha forsikra om at Frp har ambisjonar og ynskjer Borgli som ordførar, sa Haaland det slik:

"I de to periodene vi har hatt, har Stanley Wirak vist seg å være en veldig god ordfører, og det er ikke slik at vi kaster han som ordfører om vi blir jevnstore."

Haaland er ein sterk person i Sandnes Frp, og når dei Høgre-vende nå stort sett er luka ut, står Borgli temmeleg åleine om han eventuelt skulle ynskja toppvervet.

Tapte for åtte år sidan

Den interne kampen om det lokale vegvalet i Frp starta faktisk like etter at Wirak og Borgli, Martin S. Haaland, Sp, og Heidi Bjerga, SV, i 2011 gjorde ein kjempesmart manøver.

Dei samla dei fire partia til ei valteknisk samarbeid som delte alle viktige verv, mens Høgre og KrF sat att på Fogdahuset og glodde i veggene.

Nokre i Frp, som gruppeleiar Kåre Ludwig Jørgensen, såg aldri føre seg at dette skulle verta eit politisk samarbeid, derfor reia han grunnen for å innføra parlamentarisme i Sandnes.

I så fall ville eit byråd med Frp og Høgre teke all makt, mens Wirak ville vorte snorklippande ordførar og bare det.

Jørgensen tapte kampen, trakk seg seinare som gruppeleiar og stilte ikkje til attval i 2015. I dag er han medlem av Høgre.

Etter det har til dømes populære Sissel Wikse Falch gjort det same, mens Jørgensens sambuar og nåverande medlem av bystyret, Wenche Meinich-Bache, ikkje stiller til val for Frp til hausten.

Evig varaordførar

Så må ein spørja seg korleis Pål Morten Borgli kan finna seg i dette, år etter år, periode etter periode. Borgli har saman med Martin S. Haaland, Sp, lengst fartstid av alle 49 i bystyret. Han var vald inn første gongen i 1995, i 2019 går han på sin sjuande periode.

Han var varordførar med ordførar Jostein Rovik, H, 2003–2007, og han avsluttar åtte år (2011–2019) som varaordførar med ordførar Stanley Wirak, Ap, til hausten.

Etter 12 år som varaordførar er normalen: Enten går du for toppvervet, eller så gir du deg.

Når Frp ved gruppeleiar Tore Andreas Haaland forsterka av formannskapsmedlem Inger Lise Ergas "Jeg skjønner ikke hvorfor noe som fungerer så godt skal forandres på", er så til dei grader tydelege på Wirak framføre Borgli, er det liten tvil om at Borgli må kjenna seg ganske uggen.

Haaland sin uro for Høgre og eigedomsskatt er i beste fall ei tabbeutsegn som ligg nær opp til reint tøv. Ingen har vore tydelegare enn Stanley Wirak og Ap på at eigedomsskatten på verk og bruk som gir Forsand rundt 45 millionar kroner årleg, må førast vidare i den nye storkommunen. Det same seier Senterpartiet.

Raus Wirak dempar sår

Det einaste sårdempande er at Wirak raust har gitt Borgli fritt spelerom til å eksponera seg sjølv og Frp. Det same gjorde Rovik i si tid.

Det kan verka i fire år til. 14. februar får me kanskje noen svar, då held Frp endeleg nominasjonsmøte. Dessutan er det noko over sju månader til valet 9. september.

I politikken er det så lenge at det gjerne skjer både to og tre krumspring på den tida, så også i Sandnes, den nære historia fortel mykje om det.