Stavangers eget Game of Thrones

KOMMENTAR: Hva er den politiske situasjonen i Stavanger, snaue to år før et nytt lokalvalg? Ap satser på stø kurs. Høyre har andre planer.

«Hekkan-kameratene» fikk kallenavnet sitt på grunn av forhandlinger i de små timer på valgnatten i 2019 – på bakrommet til burgersjappa Hekkan i Stavanger.

Harald Birkevold Kommentator

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Her om dagen snakket jeg med en Høyre-politiker fra Stavanger og slo frampå om at nå som stortingsvalget er overstått, starter vel valgkampen for alvor her hjemme? Det er jo tross alt bare to år til.

Nesten uforstående slo hen fast: «Valgkampen vår startet dagen etter kommunevalget i 2019.»

En grei realitetsorientering. For det er kanskje helst vi politiske kommentatorer og journalister som ser politikk og valg på den måten, som en slags sesongbetont aktivitet. For heltidspolitikere er det på sett og vis valgkamp hver dag.

Les også Trond Birkedal: «For en politiker er valgdagen aldri en sluttdato»

«Sissel for mayor»

Nederlaget i 2019 var selvsagt traumatisk for Høyre. 24 sammenhengende år med ordfører, og så rett ut i opposisjon, uten den innflytelsen mange i partiet nærmest har tatt som en selvfølge. Mange av de yngre i Stavanger Høyre hadde aldri opplevd noe annet enn et bystyre ledet av en partifelle.

Slik Ap for to år siden frontet tospannet Kari Nessa Nordtun og Dag Mossige tidlig, har nominasjonskomiteen i Høyre bestemt seg for å avklare spørsmålet om partiets ordførerkandidat i 2023 allerede nå i november. Jeg tar sjansen: Det blir Sissel Knutsen Hegdal.

Den 55 år gamle advokaten med røtter i Harstad har lang fartstid i lokalpolitikken og går for å ha talent for samarbeid. Ved forrige korsvei var hun partiets andrekandidat bak John Peter Hernes.

Les også Liten tvil i Høyre om hvem som skal lede blått comeback

Juristenes duell

Knutsen Hegdal har stor arbeidskapasitet og er godt likt av mange både i og utenfor partiet, men er nok foreløpig ikke veldig godt kjent hos den jevne mann og kvinne i Stavanger. Dette vil Høyre selvsagt forsøke å bøte på.

På motsatt side er ordfører Kari Nessa Nordtun (35), også hun jurist, selvsagt og suveren som smilende frontfigur for Ap også i 2023. Budskapet fra Ap kommer til å handle mye om at Kari & Co. fortjener fornyet tillit.

Høyre vet at veien til makt i Stavanger går gjennom samarbeid. Slik har det alltid vært. Noen drømmer fortsatt om en storkoalisjon med Ap, som da Leif Johan Sevland var ordfører. Men i Ap er stemningen lunken, og det er forståelig. Bruddet med Høyre førte jo til at Ap fikk festet grepet om ordførerklubba.

I Stavanger-politikkens lille andedam er det uklokt å undervurdere betydningen av personlige sympatier og antipatier.

Exit for FNB?

Men alliansen som Ap bygger sin makt i byen på, er tilsynelatende skjør. Den består av så ulike partier som Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) og Miljøpartiet De Grønne (MDG). Det er også en ideologisk avgrunn mellom Rødt og høyresida i Sp.

FNB risikerer å bli desimert i 2023, selv om gruppe- og partileder Frode Myrhol er så personlig profilert at han kan ha en sjanse til å komme inn.

Rødt mister den såkalte «Mímir-effekten», men Sara Mauland er en stø og erfaren politiker. SV vil trolig beholde toppkandidat og kommunalråd Eirik Faret Sakariassen, om han ikke lar seg lokke til en eller annen politisk stilling østpå.

MDG i tenkeboksen

MDG er på sin side inne i en sorgprosess etter det skuffende stortingsvalget, og er for tiden opptatt av å understreke sin blokk-uavhengighet. MDG vil kunne skifte side dersom de kan få mer gjennomslag på den måten. Men det er lite trolig at de vil kunne styre sammen med Frp.

Dersom lokalvalget i 2023 skulle ende med en mandatfordeling som gjør det mulig for Høyre å få flertall sammen med et knippe sentrumspartier, uten Frp, vil MDG trolig se på det som et fristende alternativ. Også fordi de i dag har en til tider stor utfordring med forholdet til FNB.

Les også MDG-politikere: «Vi er et ansvarlig styringsparti i Stavanger»

Politikk er personer

I KrF kan det være duket for kamp om topp-plassen som i dag er besatt av Finnøys gammelordfører Henrik Halleland. Både Anne Kristin Vik Bruns og til og med Inge Takle Mæstad kan dukke opp. Mæstad meldte seg ut av KrF i 2019 etter at høyresida i partiet tok makta. Mæstad, i dag leder i Kirkens Bymisjon i Stavanger, vil være mer sympatisk innstilt til å orientere seg mot venstre i lokalpolitikken enn Halleland er.

Jan Erik Søndelands avgang i Venstre kan også åpne for en mer forsonlig tone med venstresida, for det er knapt noen hemmelighet at personkjemien mellom Søndeland og toneangivende folk i Ap ikke alltid har vært på topp.

I en såpass liten andedam som Stavanger-politikken er det uklokt å undervurdere betydningen av personlige sympatier og antipatier.

Næringlivs-Kari

Når dette er sagt, er det akkurat nå mitt klare inntrykk at Ap ikke har panikk. Det er ikke sånn at partistrategene føler at de må komme opp med nye samarbeidskonstellasjoner for å kunne beholde flertallet i 2023. Tvert imot er inntrykket at de mener at de politiske resultatene vil gi dem den velgerveksten som kan kompensere for at FNB trolig blir sterkt svekket.

Merk ordfører Kari Nessa Nordtuns kalender. Hun er særdeles aktiv i og rundt det lokale næringslivet, på stadige bedriftsbesøk og konferanser om næringsutvikling. Dermed blir det også vanskeligere for Høyre å framstille dagens flertall som «næringsfiendtlig». Selv om de selvsagt vil forsøke.

Frp i det blå

Høyre må på sin side finne en balanse mellom frierier til sentrum og samtidig la Frp kjøre sitt løp.

For Frp’s del er det helt uavklart hvem som blir partiets toppkandidat om snaue to år. Leif Arne Moi Nilsen er selvsagt umulig å avskrive, men dersom det er fornyelse som står på programmet, kan ringreven bli skviset. De siste årene har Frp opplevd store mengder politisk turbulens – også på lokalplan. Samtidig lurer store talenter som Atle Simonsen (Universitetsfondet) og Kristoffer Sivertsen (advokat) i buskene. Spørsmålet er om de har lyst.