Årets fredspris er ikke en journalistpris. Den er en hilsen til alle som er opptatt av fri meningsutveksling.

KOMMENTAR: Ytringsfriheten er en grunnleggende forutsetning for stabiliteten i liberale, frie rettsstater og den er en forutsetning for fred. To av de fremste beskytterne av det frie ord får fredag Nobels fredspris for innsatsen.

Dmitrij Muratov og Maria Ressa lever med daglige trusler og voldshandlinger fordi de gir ut maktkritiske publikasjoner i Russland og Filippinene. I år får de Nobels fredspris. Bildet er fra torsdagens pressekonferanse i Oslo.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I et åpent og fritt samfunn, blir ord møtt med ord, motstandere kan se hverandre i kortene og parter med vidt forskjellige ståsteder viser respekt for hverandre. Dette er dessverre blitt mer og mer av et idealbilde, for det er trange kår for ytringsfriheten i de fleste av verdens land. For fredsprisvinnerne Maria Ressa og Dmitrij Muratov er kampen for det frie ord en kamp på liv og død.

Ikke siden den tyske journalisten og pasifisten Carl von Ossietzky fikk fredsprisen i 1935, har prisen gått til journalister. Naziregimet nektet for øvrig von Ossietzky å reise til Oslo for å motta prisen, og holdt ham istedenfor i konsentrasjonsleir. Han døde av tuberkulose i 1938.

Vold og drap

Autoritære makthavere har en tendens til å kalle kritisk journalistikk for falsk journalistikk. Dette er den snille formen for angrep på det frie ord. Fredsprisvinnerne har kjent på den, men de er også møtt med atskillig hardere midler. Det har kostet, men troen på å møte selv de groveste voldshandlinger med ord, står fast.

Avisen Novaja Gazeta ledes av Muratov og er et av få Putin-kritiske medier som har holdt ut i Russland. Seks av Muratovs medarbeidere har mistet livet siden 2000. Drapet på den profilerte journalisten Anna Politkovskaja i 2006 er den internasjonalt mest kjente av disse hendelsene.

En kvinne legger ned blomster for å hedre journalisten Anna Politkovskaja, som ble myrdet i 2006. Hun ble skutt i heisen i sin egen boligblokk etter å ha kritisert russiske myndigheters politikk i Tsjetsjenia.

Les også Russisk journalist drept i Moskva

Les også Russerne sørger over drept journalist

Les også Sjokkert over journalistdrap i Russland

Les også Journalistdrap preger Putins besøk i Tyskland

Les også Russisk journalist død

Da Maria Ressa var på konferansen «Power of Journalism» (Journalistikkens kraft) i Oslo i 2018, fikk vi høre om medarbeidere som lever med trusler om drap, vold og voldtekt. Hun fortalte om medarbeidere som blir trakassert, kalt idioter og som får sine familiemedlemmer hånet.

Ikke mindre enn åtte forskjellige statlige etater har siden 2016 vært på jakt etter Ressa og medarbeiderne i nettstedet Rappler.com.

Rappler ble startet av Ressa i 2011, som en ren facebook-side. Den rutinerte journalisten, med over 30 års fartstid fra blant annet CNN i Sørøst-Asia, gikk fra en gigantisk redaksjon til en gjeng på 12 sultne gravejournalister. Facebook-siden ble i løpet av noen måneder til et profilert nettsted, som virkelig ble satt på prøve da Rodrigo Duterte kom til makten på Filippinene.

Ressa og kollegene blir daglig karakterisert som kriminelle og vekselvis beskyldt for å være kommunistinfiltratører, spioner for imperialiststater eller for å være hyret av den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA. Selv ble Ressa allerede i 2016 «hedret» med emneknaggen #ArrestMariaRessa – arrester Maria Ressa – på Twitter.

Trump og Duterte

2016? Ja, et halvt år før Donald Trump ble valgt som president i USA dette året, ble altså den enda mer kontroversielle, populistiske og antidemokratiske Duterte valgt til president på Filippinene.

Duterte rakk å kalle Trumps forgjenger, Barack Obama, horesønn og dessuten be ham dra til helvete før Obama sluttet. Paven fikk lignende hilsener. Mest kjent er den filippinske presidenten likevel for sin blodige jakt og nærmest nedslakting av folk med en eller annen forbindelse til narkotika, helst uten at vanlige rettsprinsipper legges til grunn.

Det er blant annet denne jakten Rappler har drevet omfattende, gravende journalistikk på.

Maria Ressa tar av munnbindet for å gi de første kommentarene etter at hun fikk vite at hun var blitt fredsprisvinner.

Les også Filippinerens president ber politiet drepe «idioter» som motsetter seg arrest

Les også Aftenbladet mener: Det foregår en global kamp mot sannheten

Avansert, statsfinansiert trolling har vært blant myndighetenes våpen mot Ressa og hennes tapre kolleger. De offentlig betalte nettrollene er avslørt av nettopp Rappler, som kan dokumentere at falske profiler på sosiale medier oppsto i god tid før Trump og Brexit.

Viral motpropaganda

Metoden går ut på å bruke de falske profilene til å så et budskap i sosiale medier, for eksempel at Maria Ressa er kriminell. Meldingene blir så fanget opp av Duterte og regimevennlige kommentatorer i andre medier, som forsterker budskapet og sørger for at propagandaen går viralt.

Filippinenes president, Rodrigo Duterte.

Etter mye om og men er begge fredsprisvinnerne i Norge for å motta prisen. Russlands hersker Vladimir Putin er for smart til å stoppe Muratov, mens rettssystemet på Filippinene ser ut til å fungere akkurat tilstrekkelig godt nok til at Ressa fikk dra. Fra før vet vi at totalitære stater, som det nazifiserte Tyskland, Sovjetunionen og Kina har hindret fredsprisvinnere i å reise for å motta prisen.

Les også Ai Weiwei: Behandlingen av Liu er en skam

Har fått flere utmerkelser

Allerede i 2018 ble Ressa kåret til årets person av det amerikanske magasinet Time. Hun fikk gullpennen fra publisistorganisasjonen Wan-Ifra samme år. Trolig har disse utmerkelsene beskyttet henne mot flere overgrep fra myndighetene, selv om hun har vært utsatt for både arrestasjoner og domfellelser etterpå.

Utdeling av Nobels fredspris er også en ytring. Forhåpentlig er det en ytring som gir både henne, Muratov og deres kolleger en bedre beskyttelse enn de har i dag. Duterte har på få år klart å destabilisere sitt eget land, bidratt til en kraftig svekkelse i tilliten til tradisjonelle, redaktørstyrte medier og oppførselen har dessuten ført til en nedkjøling av ytringsklimaet i landet.

Russland har i årevis brukt samme metoder både mot egne borgere og i krigføringen mot andre land.

Årets fredspris er derfor et svært viktig signal ikke bare til Russland og Filippinene, men til hele verden. Også i Norge må vi bruke denne nobeluken til å reflektere over hvor skjør ytringsfriheten er. For årets pris er ikke en journalistpris. Den er en hilsen til alle som er opptatt av fri meningsutveksling.