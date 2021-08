Tina Bru blir matt av klima­aktivister. Jeg blir matt av tafatte politikere

Mandag la FN fram første del av sin klimarapport. Det de 11.000 forskerne presenterte for resten av verden var mørk lesning. Jeg var nok ikke den eneste som ble redd.

Ulrikke Torgersen åpnet MDG sin valgkamp i Stavanger lørdag.

Ulrikke Torgersen 1. kandidat til Stortinget for MDG Rogaland

Siden da har 2100 nye medlemmer strømmet til MDG. For oss er det en tydelig indikasjon på at folk ønsker seg en ambisiøs klimapolitikk og politikere som tør, og ikke vakler.

Mens rekordmange melder seg inn i MDG går vår Olje- og energiminister, Tina Bru, til Facebook for å uttrykke sin frustrasjon. Men det var ikke frustrasjon over klimaendringer hun valgte å bruke tiden sin på. Tvert imot var det MDG, som berettiget påpeker åpenbare feil innen norsk oljepolitikk og som tar FNs budskap på alvor, som fikk kjeft av Bru. Pussig prioritering når vi nå står foran vårt livs største utfordring.



Tina Bru: Jeg blir matt av å tenke på konsekvensen av klimaendringene som min generasjon må tåle. Jeg blir matt av politikere som gang på gang påstår at Norge står i en særstilling og ikke skal forholde seg til forskningen. Jeg blir matt når FNs generalsekretær ber alle land om at klimarapporten må være “dødsstøtet for all fossile brensler,” men du lukker ørene.



Vi er nødt til å ha en debatt basert på fakta. Fordi det haster, fordi det er alvor, og fordi min generasjon fortjener det.



Fortsett leting er å jobbe mot klimamålene

Verden har ikke mer plass til olje og gass om vi skal nå målene våre i Parisavtalen. Og det må vi jo forutsette at vi klarer, for å unngå global klimakollaps. Til og med oljelobbyens beste venn, Det Internasjonale Energibyrået, konkluderte i juni at all ny leting etter olje og gass må opphøre om vi skal ha nubbesjans for å nå 1,5 gradersmålet. Å likevel forfekte en politikk som legger til grunn at vi skal fortsette å lete etter mer olje og gass mener jeg er det samme som å aktivt jobbe mot klimamålene våre.



De grå partiene forteller en historie om at det er farlig for norsk økonomi og arbeidsplasser om vi avvikler leting. Det som er farlig er klimaendringene. Og jo, omstilling vil kreve mye av oss, men den blir vondere og vanskeligere jo lengre vi venter. Å tro at Norge ikke klarer seg uten olja mener jeg er å ha særs liten tro på norsk innovasjon- og konkurranseevne.



Denne uken deltok jeg på Energirikekonferansen i Haugesund. Der delte jeg scene med Olje- og energiministeren. Vi ble utfordret av næringslivstopper fra energiindustrien. Og de krevde mer fra oss politikere. Jeg ble helt ærlig positivt overrasket over samtalene jeg hadde med mange av disse næringslivstoppene. Når selv sjefen i Aker Solutions sier til meg at hans ansatte er klare for det grønne skiftet, at de er klare for en utfordring, ja, da kjenner jeg på håp.





Svaret hennes finnes ikke

I løpet av debatten spurte jeg Tina Bru om hun kunne vise til klimaforskere som sier det går an å møte klimamålene dersom vi fortsetter å ta opp mer olje. Det ville hun ikke svare på, en tydelig indikasjon på at svaret ikke finnes.



Norske investeringer, kloke hoder og politisk vilje skal brukes til å finne løsninger på klimaproblemet - ikke til å forlenge vår oljeavhengighet. Det som er fordummende med denne debatten er å tro at fornybarrevolusjonen vil komme raskere om vi fortsetter å putte kapital, kompetanse og menneskelig ressurser inn i oljenæringa.



Skaden for både mennesker og miljø ved å fortsette å pumpe tusenvis av tonn CO2 ut i atmosfæren er så ufattelig mye større enn utfordringen ved å avvikle olja.



Nå er tiden for å satse, for å være ledestjerne og for å dra ut på nye eventyr som ikke ødelegger livsgrunnlaget vårt. Det vil jeg gjerne invitere Bru til å bli med på.