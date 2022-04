Når Stavanger satser og kunst og kultur i seg selv ikke er nok

GJESTEKOMMENTAR: Når politikerne fester, danser kunstnerne på roser, de med torner.

Full fest og allsang på åpningsfesten for Europeisk kulturhovedstad i 2008.

Er det et minne jeg håper Stavangers politikere, prominente og utvalgte, ser tilbake på med rødmende kinn, så er det da de kauket «What shall we do with the drunken sailor» etter allsangen med «Tore Tang» ved åpningen av Stavanger og Sandnes som Europeisk kulturhovedstad 2008. Alkoholen flommet, og det var sikkert gøy for de frammøtte, men samtidig ga det på en måte ordet folkefest en ny mening. Og det la føringer for nye kulturår med høy champagneføring for politikere, men lite vettugt for kunstnere i byen.

Her står vi nå foran en ny feiring, mens mye tyder på at champagnen skal byttes ut med rød saft, noe jeg for min del syns er bra; alkohol og politikere fører sjelden noe godt med seg. Men uansett: Hurra-meg-rundt og folkefest, det skal vi ha når vi skal feire at Stavanger er 900 år. Det blir nok allsang med «Tore Tang», som jo også er en gammel mann, jaffal. Siden det ellers er usikkert når Stavanger oppsto som sted, feirer vi egentlig at Domkirken er 900 år. Vi feirer byggingen av en gigantisk katedral, med glassmalerier, altertavle og egentlig ganske så lite folkelig preg. Avstanden fra prestegården til folk flest var ganske stor for 900 år siden.

Avslører seg

Det er gudsjammerlig kjedelig og forutsigbart når politikerne igjen vil fokusere på barn og unge når nå Stavanger skal feire seg selv og Domkirken. Som Høyre-politiker Hard Olav Bastiansen skriver i sitt svar til Terje Torkildsen, når Torkildsen forteller at han fryser på ryggen av at kulturlivet nok en gang må utarbeide prosjekt som har barn og unge i fokus og utvalget kom med en tilføyelse for å sikre bredden og den folkelige oppslutningen. Det er ved den setningen Bastiansen avslører seg og politikerne i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (Ukis), og la meg tilføye, majoriteten av politikerne på tvers og kryss. For han hevder at prosjektene han allerede har ramset opp som prosjekter på Sølvberget rundt ytringsfrihet, eller en byhistorisk utstilling på Stavanger museum, ikke sikrer en folkelig oppslutning. Jeg får ikke bare frysninger på ryggen, jeg får krupp, kløe og utslett på ryggen, og i hjernen.

Det er en utbredt oppfatning blant politikere – og la meg presisere at det gjelder politikere i alle partier, opposisjon, posisjon, flertall og mindretall – at kunst ikke er for folk flest, og i alle fall ikke for barn. Ikke er det gøy, og ikke er det festlig, og det er i alle fall ikke for ungdom. Skal man lage kulturår, må man for guds skyld piffe det opp og kle ut ungene i trollkostymer, henge i veggen i Gloppedalsura og gå på stylter gjennom byen. Vannari at «Desse auga» av Jon Fosse var et av de mest populære kunstprosjektene – de vi husker er «Tore Tang» og Barnas by. Skikkelig kultur, sånn kultur det er på Beverly, og på stadion når det kommer et band fra 1980-tallet, et sånt band som er «norgesvenner», sånn kjekk konsert du kan helle øl i nakken på han som står foran deg, og du kan alle tekstene utenat, sånn kultur vil vi ha. Ja, og så vil vi at ungene kan få spille teater med ansiktsmaling mens de sprayer street-art-sjablonger. Det er kultur for bredden.

Full fest i byen etter åpningsseremonien i 2008, for nå var vi jo europeisk kulturhovedstad.

Da politikerne skulle hjelpe kunstnerne og kulturarbeidere i byen etter et hardt pandemiår, inviterte de dem i et debattinnlegg til å lage Barnas sommer. Og ja, jeg vet de prøver å si det ikke var det de gjorde, men vi kan lese, og vi forsto det som ble sagt. Hele kulturlivet i Stavanger forsto det. At Frode Myrhol i «formerly known as Bompengepartiet» i ettertid prøvde å vri det til noe annet, gjør det ikke mindre sant. Debattinnlegget i avisen var ikke til å misforstå: 30 millioner kroner til Barnas sommer skulle øke aktivitetsnivået i en utfordrende tid for kulturbransjen.

Det ekte er ikke nok

Så ja, selvfølgelig skal barna både gå på teater og inviteres på konserter. Selvfølgelig skal ungene inkluderes i byjubileet. Alle kulturinstitusjonene våre gjør det allerede. Sølvberget spesielt, jeg kan ikke annet enn å være sikker på at ungene er inkludert i deres planer for ytringsfrihetsarrangement. Og Teateret selvsagt, Museet, Symfoniorkesteret, – alle disse institusjonene lager arrangementer for og med barn. For å si det sånn: Det finnes ikke en krone å vri ut av kulturpolitikere uten at man inkluderer barn, unge, etniske og religiøse minoriteter, skeive, beine og resten.

I tillegg må man drive med det som heter formidling. For de fleste kunstnere og kulturarbeidere er det å synge en sang, eller vise et maleri, eller spille et teaterstykke formidling i seg selv, men for politikere er det ikke nok. Du må invitere en skoleklasse og forklare hva du har tenkt samtidig som de får male litt selv. Helst samtidig som du bygger et tverrfaglig og internasjonalt nettverk. Frysninger? Jeg koker.

Ta dem på alvor!

Skal hele byen og alt vi gjør være en evig SFO? Må kunstnere alltid gjøre noe annet, noe mer, og helst festligere og barnevennlig enn det man er utdannet til og har brukt livet sitt på å bli flink i? Kan man ikke stole på kunsten, på kulturen, på kunstnerne og kulturarbeiderne. Det er vanvittig flinke folk i denne byen. Musikere, forfattere, dansere. Det er institusjoner som driver med kulturformidling på høyt nivå, og som vet hva de driver med. Barn blir voksne, ta dem alvorlig og tilby dem kultur laget av kunstnere som har et prosjekt de vil formidle, som har en fortelling de vil fortelle, som vil noe, skal noe! Gi dem kunst som gir oss grunn til å feire Stavanger om 900 år, og som sikrer en folkelig oppslutning!