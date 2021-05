Farvel, Jensen

KOMMENTAR: 24 år på Stortinget. 15 år som partileder. 7 år som finansminister. 51 år gamle Siv Jensen har oppnådd mer enn hun kunne drømme om som politiker, men hva skjer når hun forlater skuta?

Mot slutten klarte nesten ikke Siv Jensen å provosere noen lenger. Selv om hun prøvde, som her på landsmøtet fjor. Foto: Berit Roald

Harald Birkevold Kommentator

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nesten uansett vil landsmøtet i Fremskrittspartiet, som starter i dag, mest av alt handle om to ting: Siv Jensens farvel med topp-politikken og valget av Sylvi Listhaug som hennes etterfølger.

Jensen vil motta panegyriske hyllester fra sine egne, og oddsene er lave for at det vil trille noen tårer. Jensen er blant de lettrørte.

Og det er en temmelig imponerende merittliste hun kan legge i bordet. Siv Jensen, født i 1969, ble valgt inn på Stortinget i 1997 og ble raskt anerkjent som et stort rikspolitisk talent. Hun hadde stått ved partieier Carl I. Hagens side under det dramatiske landsmøtet i 1994 på Bolkesjø, der den opprørske, liberalistiske fløyen i partiet nærmest ble utradert.

Nytt DNA

I 1999 ble Jensen og Terje Søviknes valgt til nestformenn, i 2005 ble hun parlamentarisk leder (etter Hagen), og året etter partiformann. Siden den gang har hun ikke hatt reelle utfordrere som ubestridt leder i partiet.

Siv Jensens politiske ettermæle vil bli preget av at hun fikk Frp inn i regjering, at hun så å si endret partiets DNA fra opprørsk fløyparti til et parti med ambisjoner om å styre.

Denne beslutningen har i dag stor tilslutning i partiet. Det er ikke mange som nå mener at det hadde vært bedre for partiet å stå utenfor regjering, til tross for at nesten åtte år ved Kongens bord kom med en pris. Når hele partiledelsen og det tyngste parlamentariske skytset er opptatt med å regjere, blir det mindre tid til organisasjonsarbeid på grasrota i partiet. Den prisen betaler partiet nå.

Har blitt mainstream

I Jensens tid som formann, etter hvert endret til leder, har Frp også opplevd at synspunkter partiet tidligere var alene om har blitt mainstream. Dette er et tveegget sverd fordi det gir Frp mindre spillerom, for eksempel i kampen om de innvandringsskeptiske velgerne. I dag står et nesten samlet Storting for en streng innvandringspolitikk. Hva skal Frp mene da, for å bli lagt merke til? Som vi har sett i Rogaland, klarer folk bare å hisse seg opp over bompenger i korte perioder.

Målt i forhold til den regjeringsslitasjen Sosialistisk Venstreparti ble utsatt for, har det kanskje ikke gått så aller verst med Frp. Jensen har i det minste ikke måttet oppleve at hennes egne stortingsrepresentanter står på Løvebakken og demonstrerer mot regjeringen, slik Kristin Halvorsen måtte.

Hyl fra høyrefløyen

Men bare så vidt. Da først Venstre og siden Kristelig Folkeparti ble med i Erna Solbergs regjering, økte presset internt nærmest dag for dag. Og i januar 2020 fikk partiet påskuddet det trengte for å gå ut av regjering, da en IS-kvinne og hennes barn ble hentet hjem fra Syria, til indignerte hyl fra de nasjonalkonservative.

Den nasjonalkonservative ytterfløyen i partiet, representert ved folk som Christian Tybring-Gjedde, Jon Helgheim og Per-Willy Amundsen, var på det tidspunktet så opprørske at det til og med ble snakket om at de kunne finne på å melde seg ut og etablere et parti til høyre for Frp, etter modell av svenske Sverigedemokratarna.

Velgerne sier nei

«Nå kan vi endelig være oss selv igjen», sa mange i partiet da perioden som ansvarlige regjeringsmedlemmer var over. Men det spørs. Jeg tror at årene i regjering har endret Frp. Ettersom politikk handler om å få makt til å prioritere, er det svært vanskelig å slippe tanken på at det viktigste av alt er å vinne den makten tilbake. Bare spør SV og Senterpartiet.

Meningsmålingene viser med all tydelighet at de som trodde at hvis bare Frp gikk ut av regjering, ville velgerne strømme tilbake, tok skammelig feil. Velgerne sier at Frps politikk rett og slett ikke er så attraktiv. Partiet har blødd velgere til Senterpartiet og har opplevd en kraftig tilbakegang i Oslo.

Mange i partiet har allerede forsonet seg med at valgkampen 2021 blir en eneste lang motbakke. Sjansen for at Frp vil kunne spille noen rolle etter at stemmene er talt opp i september, er syltynn. Derfor er det mange som snakker om en lang valgkamp, der lokalvalgene i 23 og stortingsvalget i 25 er de neste milepælene.

Hvem liker Listhaug?

– Sylvi er som meg for 20 år siden, sa Jensen i et avskjedsintervju med NTB. Altså mindre rund i kantene, mer provoserende - og kanskje sultnere?

Men forskjellene mellom de to er mer iøynefallende. Jeg tviler på om Listhaug hadde klart balansekunsten i regjering like godt som Jensen. Mens den kalkulerende, kyniske provokatøren Listhaug er direkte forhatt blant mange politiske motstandere, er Jensen ansett som både hyggelig og omsorgsfull. I den bitte lille norske politiske andedammen er det egenskaper som har kommet godt med når det har røynet på.

Fyr i teltet

Selv om Jensen valgte å gi seg i en vanskelig periode for partiet, er hennes legendestatus sikret. I motsetning til forgjengeren Carl I. Hagen klarte hun å gjøre partiet stuerent nok til å kunne sitte i regjering. Som finansminister viste hun at hun forstår forskjellen på politisk overbudspolitikk og de harde realiteter som innebærer kompromisser og knallharde prioriteringer.

Jeg har vondt for å tro at Sylvi Listhaug, som den liberale delen av Frp ser på med velbegrunnet skepsis og som nærmest var den eneste ledige kandidaten da Ketil Solvik-Olsen ikke ville stille, skal kunne spille en tilsvarende rolle som den Jensen har spilt. Selv om Listhaug bevisst har lagt bånd på seg etter at hennes kandidatur ble klart, er det bare et spørsmål om tid før hun ikke orker mer og lirer av seg noe som setter fyr i teltet igjen.

Ettersom politikk handler om å få makt til å prioritere, er det svært vanskelig å slippe tanken på at det viktigste av alt er å vinne den makten tilbake