Ta ein kjangs!

KOMMENTAR: Noen ganger må man gjøre som Froddien og Stavangerensemblet og ta ein kjangs. Det kan gå aldeles åt skogen med gratis buss, men da har man i alle fall prøvd.

Om én måned skal det bli gratis med kollektivtransport i Stavanger. Eksperimentet er ... vel, et eksperiment som aldri er testet i Norge før i denne skalaen.

Leif Tore Lindø Kommentator

Etter å ha sovet på det, grunnet på det og knivet med argumentene, blir jeg mer og mer sikker på at gratis kollektivtransport i Stavanger er en kanonstilig idé. Ordningen er et dyrt eksperiment, og før vi tar eventuelle lyspunkter, må vi gni inn et par gamle motargumenter som fortjener sine repriser:

Gratis i Stavanger, men ikke i de andre kommunene. Jo, det er definitivt et snev av regional komikveld over det.

Tempoet er smått absurd. Å innføre dette på tre kvarter er sprøtt som knekkebrød.

Har flertallspartiene snakket nok med kollektivekspertene? Mobilitetsfolket? Teknogjengen? Neppe.

Å gjøre kollektivtilbudet bedre, heller enn gratis, er definitivt et godt alternativ.

Gratis er ikke gratis. Dette er selvfølgelig skattepenger. Vi har forresten ikke gratis skole heller i Norge, ikke gratis helsevesen, veier eller eldreomsorg heller.

Vi kan finne 200 millioner sånne innvendinger, mange av dem høyst relevante. Vi har ikke råd, for eksempel. Vel, akkurat nå har vi faktisk det i Stavanger. Vi har råd til å prøve.

Ingen Twist-pose

200 millioner kan, helt riktig, brukes til mye annet. Hva med ditt, og hva med datt og hva med psykiatrien og sykehuset og kommunale boliger og fortau på Finnøy? Nedbetale gjeld?

Igjen, dette er relevante poenger, men det beste er som kjent det godes verste fiende. I ytterste konsekvens burde vi sende alle pengene vi har til Jemen eller Syria. Å komme opp med et konkurrerende, godt tiltak, vinner ingen Twist-pose i disse debattene. Realiteten er at Stavanger må ha et godt kollektivtilbud. Folk må flyttes forholdsvis fornuftig fra A til B. Å diskutere løsninger på det må være mulig uten å punktere alle prøveballongene med «hva med sykehus og SFO og fortauene på Finnøy?». Den regelen gjelder til og med når vi snakker om skattepenger, som alltid – uten unntak – har et alternativt bruksområde, for eksempel noe som betyr mer for akkurat meg.

Forresten: Har du tenkt på at gratis kollektivtransport kanskje ikke først og fremst er myntet på akkurat deg?

Størrelsen på lommeboken

Endestasjonen for gratis buss trenger ikke å være at nettopp du skal lempes ut av BMW-en din og inn på firen fra Madla til byen. Eller meg, for den del. Jeg har råd til både bil, parkering, busskort og kafékaffe til 59 kroner.

Å åpne dørene til kollektivtransporten på vidt gap er, hvis det treffer, helt supert for dem som må grave dypt i en allerede grunn lommebok for kjøpe månedskort til seg og sine. Dem finnes det faktisk en del av, til og med i Stavanger.

Husk at noe som ikke er et problem for akkurat deg, kan være et problem for noen andre. Rundt 10 prosent av barna i Stavanger lever i lavinntektsfamilier. Vi kan godt skrive det bak øret når vi i skravle- og diskusjonsmiddelklassen driver teoretisk frijazz på seminarene våre.

Bedriftseiere i BMW bryr seg ikke om hva bussbilletten koster, – men at pris ikke betyr noe for de som har aller minst? Yeah, right!

At en og annen syklist eller gående skulle hoppe over på bussen er heller ikke viet stor oppmerksomhet i svovelpassasjene i Johannes Åpenbaring. At han i BMW-en brukte mindre tid i kø fordi flere tok toget, er heller ikke et uomtvistelig endetidstegn.

Husk røykeloven!

Vi vet rett og slett ikke hva som kommer til å skje. Stavanger er ikke et teknokrati. Kommunen er ikke et ekspertvelde som alltid må ha to streker under svaret før vi gjør noe. Vi bør styre etter kunnskap, og ha respekt for den kunnskapen som allerede finnes, men her skiller politikken seg fra de smalere ekspertveldene: Viljen til å ta ein kjangs, prøve noe som kan – kan – løse flere samtidige problemer. Litt miljø, litt utjevning, litt trafikk, litt logistikk og litt mindre angst for rushtidsavgift.

Og her er mitt hovedpoeng: Noen ganger må man gjøre som Stavangerensemblet og ta ein kjangs. I 2004 tok Dagfinn Høybråten (KrF) rennefart og dunket til med røykeloven. Som helseminister frontet Høygaffelbråten et totalforbud mot røyking på alle serverings- og utesteder. Et endetidstegn! Tenners gnissel! Alle går konkurs! Pottitland! Kommunisme! Overformynderi og overmørkemann Høygaffelbråten er en galning!

Vel, den godeste Dagfinn Høybråten sjøsatte eksperimentet røykeloven, tross alle advarslene. Han har ikke trengt å ta ett sekund solarium siden. I 20 år har han solt seg i glansen av moderne norsk politikks gullstandard. Takk for at du tok sjansen, Høyverdigbråten!

Vi kan ta feil

Vi kan ha kilometerlange diskusjoner om hva vi tror kommer til å skje når vi river av 200 millioner på gratis kollektivtransport. Grunnen til at gratis kollektivtransport i Stavanger i et år er en knallgod idé, er at vi nå finner ut om det funker, hvordan det funker og for hvem det funker. Eller om det blir en fadese. Endrer det vanene til de unge? Hva med studentene? Får vi flere av-og-til-brukere? Blir det mindre behov for bil nummer to?

Det bør sitte forskere i tweedjakker og pluss 8-briller på alle busser, tog og hurtigbåter det neste året og ta notater. Og når vi kommer til sommeren 2024, når tweedjakkene har lagt alle notatene sine inn i sirlige skjemaer, og sier «Se hva vi fant ut!», må begge de politiske fløyene (og undertegnede) være åpne for å framføre verdens verste setning:

Vi tok feil.

Noen ganger må man imidlertid applaudere politisk vilje til å klatre opp på timeteren og kaste seg ut. Kanskje ender dette med mageplask, men man har i det minst prøvd.