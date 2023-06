Den anti-woke mobben

GJESTEKOMMENTAR: Redd Barna har blitt rammet av kultur­krigen som har herjet de siste årene.

En anti-Pride-demonstrant utenfor en Target-butikk i Miami i USA torsdag: «Slutt å gå etter barna våre!»

Audhild Skoglund Fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur

Denne uken varslet barnerettsorganisasjonen Redd Barna at de torsdag så seg nødt til å avlyse sitt planlagte arrangement under pride-markeringen i Bergen [senere torsdag ble arrangementet flyttet til et hotell, innendørs].

Det er langt fra første gang det har kommet trusler og hets mot pridearrangementer, og de fleste vil også huske terrorangrepet i Oslo i fjor, hvor to ble drept og flere titalls skadd.

«Beskytt barna!»

For mange vil det fremstå helt ubegripelig at noen vil true et barnearrangement. Især et som hadde som mål å inkludere alle barn.

Er man liberalt anlagt, kan det inkluderende aspektet synes som noe innlysende. Så klart vil en barneorganisasjon støtte alle barn!

Imidlertid er det langt fra alle som mener at støtten til barn som bryter med kjønnsnormene, er et nøytralt standpunkt. I enkelte grupper og miljøer anses dette tvert imot som radikale teorier og praksiser som tres nedover hodene på ungene, som derfor ikke får sjansen til å utvikle seg «normalt».

For denne gruppen, som består av en sammensatt gjeng av konservative kristne og muslimer, anti-woke-mobb og rett ut høyreekstreme, må barn beskyttes fra homo- og transideologi. Og virkemidlene kan være tilsvarende onde som det antatte ondet de kjemper mot.

Jeg kjenner ikke til nøyaktig hva Redd Barna hadde planlagt for feiringen i Bergen eller hvor mye trans- og homofokus det var planlagt. Heller ikke nøyaktig hvor mange trusler organisasjonen mottok, eller ordlyden i disse.

Vi må allikevel anta at målet var å stanse et arrangement for barn som ville være inkluderende for ulike kjønnsidentiteter blant barn.

Sensur i bibliotekene

Ønsket om å sensurere bort liberale tanker om kjønn har vi sett mer og mer de siste årene. Slagene utkjempes mot hva barn kan tillates å se, lese og høre.

I USA, hvor mye av transdebatten har sitt utspill, lager ytringsfrihetsorganisasjonen PEN årlig en oversikt over hvilke bøker som er forbudt i amerikanske skolebiblioteker. Listen er overveldende dominert av bøker med homofili- eller transtema, sammen med bøker som omhandler rasespørsmål, skrevet for barn.

Ideen er at disse bøkene er skadelige for sarte barndomssinn og kan gi dem negativ innflytelse. Uten at denne typen skadelighet forårsaket av litterære fortellinger på noen måte er vist.

Vi snakker altså ideologi og politikk. De siste tiårene har generelt gitt langt større åpenhet om ulike seksualiteter og identiteter. Men med det har også motstanden økt. Vi ser det i forsøkene på å regulere bort ikke bare transseksuelle, men også homofile, i mange land, som Russland, Ungarn, Tyrkia og USA – i utgangspunktet demokratiske land, men som alle har beveget seg i mer autoritær retning.

Omfavnelsen mellom konservative kristne eller muslimer og autokrater bygger blant annet på et smalt syn på hva en familie er og skal være. Familien blir et politisk og samtidig religiøst prosjekt. Og skoler og andre tilbud for barn skal forme den kommende generasjonen til å passe inn i den rammen som er definert. Som er heterofil, hvor rettroende oppdrar barna til å bli en reproduksjon av det kulturelt korrekte.

Ingen skal trues til taushet.

I så fall står vi igjen med

et demokrati i forfall.

Drag og trusler

I USA har kampen i det siste særlig stått om dragshow, som motstanderne mener er en farlig innflytelse på barnesinn. En rekke lover er innført for å krenke ytringsfriheten, mens andre har stoppet opp i rettssystemet.

Men også trusler har stanset aktører fra å vise støtte til LGBT-samfunnet. Nylig trakk den amerikanske varehuskjeden Target flere av varene de hadde produsert til pride etter massiv hets, boikott og trusler.

Bekymring for barn og deres oppvekstmiljø og påvirkning er universell. Allikevel har vi sett en tilhardning i især transdebatten i vestlige land de siste årene. Et av problemene er at gruppen som kontakter helsevesenet for såkalt kjønnskongruens, vokser i et høyt tempo, og at det ikke er faglig enighet om hvordan denne stadig voksende gruppen av barn bør behandles. Begge sider – både de som støtter tanken om at barn kan være født med et fysisk kjønn og føle seg som et annet, og de som ikke støtter dette, men mener det er ideologisk påvirkning fra ytre venstre – kjemper en politisk kamp uten mange harde fakta å støtte argumentasjonen på.

Anti-woke-bevegelsen, en løs sammenslutning av individer som er imot likestilling og for rasisme og gammeldagse, patriarkatiske familier, har gjort transbevegelsen til en av sine største skyteskiver.

Og det er nettopp det vi har sett resultatet av i Bergen. Det er vårt alles problem, og det handler om langt mer enn et avlyst barnearrangement.

Uakseptable handlinger

For lovlige arrangementer skal ikke måtte finne seg i å bli møtt med trusler og hets. Vi skal kunne ha en frisk debatt uten å bli bøller. Det spiller ingen rolle hvilken side vi befinner oss på. Ingen skal trues til taushet. I så fall står vi med et atskillig større problemer enn et avlyst arrangement; vi står med et demokrati i forfall.

