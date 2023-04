Et gassrør uten gass?

KOMMENTAR: Det er naivt av oljeministeren å tro at oljeselskapene plutselig skulle bla opp mer enn 50 milliarder kroner for et gassrør de ikke vet om de får fylt.

Equinor sender gassen fra Barentshavets eneste gassfelt, Snøhvit, til LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Statlig eide Gassco drev i 2011 og 2012 en intens kampanje for byggingen av et gigantisk gassrør fra Barentshavet til Haltenbanken, med videre tilkobling til prosessanlegget på Kårstø.

Høsten 2011 ga daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) sin tilslutning til prosjektet, og mente at 10 prosent av gassen kunne ilandføres ved hjelp av mindre grenrør. Dette skulle gi arbeidsplasser i nord. Det fikk tilnavnet Støre-røret.

Støre-røret ble aldri utredet, men det ble altså gassrøret til Kårstø.

«Gassco mener det kan være grunnlag for å bygge ut det norske rørledningssystemet for gass med et over 1000 kilometer langt rør til Barentshavet», skrev Aftenposten i 2012, etter at selskapet som drifter det norske rørledningsnettet, hadde levert en større studie om dette til Olje- og energidepartementet.

Nok gass

Svaret fra daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) og den rød-grønne regjeringen var at dette var et viktig innspill, men at den endelige konklusjonen ville avhenge av om man fant nok gass til å fylle røret.

Og ikke minst om Europa ville sende et entydig signal om at de ønsker norsk gass også i fremtiden. Hvis ikke kunne Norge heller se seg tjent med den fleksibiliteten LNG (flytende gass) gir til markedsadgang globalt, mente Borten Moe.

Den gangen ville Gassco bygge et rør som skulle stå klar i 2020, og som skulle være klart til å ta imot gass fra flere felt enn Statoils Snøhvit, som fremdeles er det eneste gassfeltet i Barentshavet.

Statoil mente det var uaktuelt å bygge et så stort rør da, for det var både dyrt og usikkert. Det er nemlig oljeselskapene som må finansiere og bygge et slikt rør.

Enda en rapport

I 2020 prøvde Gassco seg igjen, og leverte enda en rapport der de anbefalte bygging av gassrør, til daværende olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp).

Under Solberg-regjeringen ble det heller ikke noe gassrør. Men den samme Listhaug, da som partileder, mente i fjor høst at det var veldig viktig med et gassrør fra Barentshavet.

Men oljeselskapene, med Equinor i spissen, hadde allerede i 2021 konkludert at det ikke var lønnsomt.

Og i 2022 sa konsernsjef Anders Opedal at han fortsatt var lunken til gassrør fra Barentshavet. «Det var vanskelig sist, og det blir vanskelig nå», sa han til DN.

Det er tidligere blitt konkludert med at det ikke er lønnsomt, og det er volumer og fremtidig pris på gass som er avgjørende. Det har ikke vært noen endringer i volumene, sa Opedal.

Og enda en...

Nå, i 2023, har olje- og energiminister Terje Aasland bestilt nok en rapport fra Gassco. Og, til de færrestes overraskelse, viser også denne at det vil være lønnsomt å bygge ut en gassrørledning fra Barentshavet.

Olje- og energidepartementet mener at det er behov for ytterligere studier for å redusere usikkerheten, men Aasland sa at han har en klar forventning om at de mest sentrale selskapene i Barentshavet er seg sitt samfunnsansvar bevisst.

«Det betyr at de både snur alle steiner for å finne mer gass i Barentshavet, og at arbeidet med å realisere en økt gass­eksport­kapasitet fra havområdet fortsetter», uttalte han i en pressemelding denne uken.

Equinors talsperson Gisle Ledel Johannessen svarte til DN at de er «opptatt av å finne gode løsninger for utvikling av ressursene i Barentshavet som er kommersielt og samfunnsøkonomisk lønnsomme, og da er det samlede, utvinnbare ressursgrunnlaget en viktig faktor».

Altså det samme som Statoil/Equinor har sagt hele tiden. De må vite om det faktisk er nok gass til å sende gjennom røret.

Halvsannhet

Det er det faktisk ingen som vet med sikkerhet ennå, selv om det kan se ut som om det kan være en del gass i Barentshavet.

Og når Aasland sier at Barentshavet er havområdet med størst forventninger til uoppdagede gassressurser, forteller dette bare litt av sannheten.

Ifølge Oljedirektoratets siste ressursrapport, er anslaget for uoppdagede gassressurser i Barentshavet sørøst, som ble åpnet for aktivitet i 2013, redusert med 8 prosent fra tidligere anslag. Hovedårsaken til nedjusteringen er at de siste års leteresultater i de åpnede områdene i Barentshavet har vært skuffende.

Store områder i Barentshavet er ikke åpnet for petroleumsaktivitet, og det er her forventningene til uoppdaget gass er størst, ifølge OD.

Med SV som støtteparti til regjeringen, er sannsynligheten for at disse områdene blir åpnet av Støre-regjeringen lik null. Med utsettelse av 26. konsesjonsrunde er det også uaktuelt med leting i mindre utforskede områder i Barentshavet.

Langsiktig

Gassco mener at økt gasstransport utover Hammerfest LNG vil kunne akselerere utvikling av påviste ressurser, samtidig som insentivene for leting styrkes.

Men dette er egentlig bare synsing.

Krigen i Ukraina og energikrisen har ført til at Norge nå eksporterer mye mer gass enn normalt til Europa, så det er god timing igjen å konkludere med og prøve å overbevise politikerne om at vi må bygge et gassrør fra Barentshavet.

Og det lett for politikere å hoppe på løsninger som kan virke fornuftige akkurat nå. Men det politikerne og statsrådene som hopper på disse «enkle» løsningene fort glemmer, er at olje- og gassindustrien tenker langsiktig.

Det kan fort ta 10 år fra letingen starter til et felt er i produksjon, dersom det i det hele tatt skulle bli et funn. Da er vi langt forbi 2030, og verden vil se helt annerledes ut.