Tøff reform av barnevernet?

GJESTEKOMMENTAR: Eit nytt, viktig utval vil gje barn i barne­vernet meir makt. Men er det berre skrive­bords­teori?

Det var problematisk at barne­verns­utvalet ikkje fekk inkludert dei som til dagleg arbeider direkte med barn og unge i barnevernet.

Svein Erik Tuastad Statsvitar og dr. polit., Universitetet i Stavanger

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Nyleg la barneverns­utvalet, leia av statsvitar­professor Marit Skivenes, fram si innstilling om korleis barnevernet kan bli betre (NOU 2023: 7). Korleis kan rettstryggleiken styrkast, og korleis kan alt arbeid i barnevernet få god kvalitet?

Nokre av framlegga til utvalet ser gode ut. Men somme sider ved utvalet sin rapport verkar problematiske.

Krass kritikk

Det har vorte satsa mykje på barnevernet, som har fått eit løft når det gjeld ressursar. I løpet av det siste tiåret har talet på tilsette vorte på nær dobla, jamvel om saksomfanget har vore relativt stabilt. Kompetansen til dei tilsette i barnevernet har vorte heva, og medverknadsretten til barn og ungdom er klart styrkt. Det er politisk vedtatt å forsterke dette i framtida.

Forståinga til utvalet er likevel at situasjonen i dag er «alvorlig og presserende». Dei meiner det er behov for omfattande systemendringar. «Utvalget har mindre tro på at det vil ha vesentlig effekt å lappe videre på eksisterende ordninger […]», heiter det (s. 15).

Dette er sterke ord. Barnevernsutvalet foreslår då også endringar på ei rekkje område, det gjeld alt frå korleis undersøkingar skal gjennomførast til ei momentliste i barnevernslova for å stramme inn rommet for skjønn for saksbehandlarane.

Samstundes skriv dei at deira eigen forskingsgjennomgang ikkje heilt kan beskrive kva som er dagens situasjonen. Det er fordi tidlegare forsking ikkje fangar opp viktige endringar, og fordi dagens praksis på fleire felt ikkje er analysert (s. 31). Uavhengig av dei pågåande endringsprosessane startar altså utvalet like fullt ut med ein til dels krass kritikk av dagens situasjon.

Eit interessant framlegg

frå utvalet er at ein vaksen

støttespelar alltid skal

vere talerøyr for barnet

i saker om tap av omsorg.

For enkelt?

Lat oss seie at det er to hovudmåtar å vurdere barnevernet på: Den første er, jamfør mykje av kritikken barnevernet får, at det er store feil og manglar i tenesta generelt. Ein annan måte å sjå det på, er at oppgåvene til tenesta inneber at somme problem er ibuande trekk ved samfunnsoppdraget. Skal ein til dømes gripe inn når det er mistankar om at noko er svært gale, utan at ein kan vite det særleg sikkert? Slike typar dilemma har ikkje klåre løysingar.

Utvalet ser ut til å ha brukt det første perspektivet meir enn det andre perspektivet i sine vurderingar, til dømes ved å slå fast at situasjonen er alvorleg og presserande.

I barnevernet samla er det fleire stader eit klart behov for forbetringar. Det gjeld ikkje minst i overgangane mellom kommunalt og statleg barnevern. Staten klarer ikkje å skaffe nok fosterheimsplassar eller passande institusjonar, og det skaper ringverknader for barnevernet samla. Likevel hadde kanskje eit meir nyansert utgangspunkt vore meir eigna for utvalet.

Eit interessant framlegg: BRO

Eit interessant framlegg frå utvalet er at ein vaksen støttespelar alltid skal kunne vere talerøyr for barnet. Med inspirasjon frå andre land foreslår utvalet at frå og med det er aktuelt at eit barn må flytte frå foreldreheimen, skal støttespelaren, kalla for ein barnerepresentantordning (BRO), alltid vere barnets hjelpar i systemet. BRO vil erstatte ulike ordningar der barn i dag har eigne tals- eller tillitspersonar.

Ved første blikk verkar dette som ein svært god idé fordi det vil kunne styrke stillinga til dei unge. Likevel var det fleire i utvalet som ikkje var samde i framlegget. Er då BRO ein god ide?

Førstelinja utelate

Samansetjinga til utvalet er eit problem når framlegga til utvalet til dømes om BRO skal vurderast. Det var mange advokatar, akademikarar og byråkrati-leiarar med i utvalet. Det var også med representant for barnevernsbarn frå starten. Men dei som faktisk jobbar tett på dei barna dette gjeld, var utelatne.

Etter sterk kritikk vart Mimmi Kvisvik, leiaren i sosialarbeidarane si fagforeining (Fellesorganisasjonen/FO) inkludert hausten 2023, etter regjeringsskiftet. Men heller ikkje FO-leiaren har erfaring frå førstelinja dei siste tiåra. Dermed kan utvalet, trass andre møte med fagpersonar, ha gått glipp av viktige poeng frå nokre av dei som veit best kvar skoen trykker. FO-leiaren Mimmi Kvisvik høyrde elles til mindretalet som var mot framlegget om BRO.

For mindretalet er det uklart korleis arbeidsdelinga mellom kontaktpersonen i barnevernet og støttespelaren skal vere. Risikoen er at relasjonen som kontaktpersonen i barnevernet elles har til barnet, vert svekt. Erfaringar frå Irland med ei liknande ordning har mellom anna vore interessekonfliktar mellom barnevernet og barnerepresentanten.

Ei anna sak er kostnadane til å løne 700–800 ekstra årsverk til BRO. Vert dei tatt frå den ordinære tenesta, vil barnevernet samla verte svekt.

Kunne sjølv tent på medverknad

Det var problematisk at utvalet ikkje fekk inkludert dei som til dagleg arbeider andlet til andlet med barn og unge i barnevernet. Det gjer det vanskelegare å skilje eigna framlegg som utvalet har, frå skrivebordsteori.

Et utval som var svært opptatt av medverknad, kunne sjølv tent på meir medverknad.

(Forfattaren har ein familierelasjon til barnevernstilsett. Artikkelen er einast forfattarens ansvar.)