Bløffmakere og sjokkeffekter

«Takknemlig hvis alle kan respektere mine nye pronomener – han/ham», skrev Oil London på Twitter 14. oktober – på vei tilbake som mann etter å ha prøvd seg som kvinne. Til jubel fra USAs ytre høyre og kristen­fundamentalister.

Den politiske høyresiden i USA er kjent for å ha mer enn sin andel av eksentriske personligheter. Enten det er Ye, rapperen tidligere kjent som Kanye West, eller Tesla-gründer og nylig Twitter-eier Elon Musk – å være kontrær og sjokkerende ser ut til å gå godt sammen med politikk i kjølvannet av Trump.

Noen ganger dukker det allikevel opp nye kjæledegger for ytre høyre som er litt uventede, for å si det sånn. Og som det kan være verdt å se litt nøyere på.

Angrerne

Denne gangen handler det om en ung mann som nylig har stått frem med å ha «detransisjonert». Det vil si at han hadde startet på en prosess med å endre kjønn, men så har kommet til at det ikke var rett for ham, og så har endret tilbake.

Akkurat denne typen historier er en favoritt blant konservative. I ulike medier og på nettet popper det jevnlig opp tidligere transkvinner og -menn som kan tjene som vitner for alt som er galt med samfunnet.

Selve fenomenet med at noen angrer seg etter et kjønnsskifte, er kjent. En metaanalyse av forskning på feltet fra 2021 viser at rundt 1 prosent angrer etter å ha gjennomført en såkalt kjønnsbekreftende operasjon.

Symbolsk er imidlertid denne minoriteten viktig for politiske formål. Angrerne kan bære vitne om et helsevesen ute av kontroll, moralsk kaos og liberal hjernevask.

En god historie

Noen ganger kan viljen til å få en god historie som passer perfekt med dette plottet allikevel bli såpass sterk at alle journalistiske forsiktighetsregler glemmes.

Som ser ut til å være det som skjedde da en 32 år gammel brite ved navn Oli London nylig gjorde en imponerende intervjurunde i konservative medier både i hjemlandet og over dammen i USA. London var gjest hos Tucker Carlson på Fox News, hos Newsmax og ellers haugevis av konservative medier. Alvorlige journalister fikk ham til å fortelle hvordan han hadde funnet Gud, og etter det innsett at han skulle være som Han hadde skapt ham, og altså leve som en mann. Skylda for miseren med å tro han burde skifte kjønn, la London på det amerikanske skolevesenet, pussig nok, siden han er brite. Og på «woke»-kulturen som presset ham til å tro at et kjønnsskifte var så fint.

Ikke sjekket?

Det hele kan synes tilforlatelig, om man ikke vet noe som helst om mannen som nå plutselig dukket opp overalt og ville hjelpe andre ved å stå frem. Han som ifølge seg selv hadde levd som kvinne et halvt år og tatt operasjoner for å se mer kvinnelig ut. Han som nå ville bidra i amerikansk politikk med bakgrunn i egne erfaringer.

Ja, hvem er egentlig denne Oli London?

Mange føler nok at det ringer en bjelle, og at de kanskje har hørt om fyren en eller flere ganger før.

Omvendelse

Oli Londons plutselige omvendelse til aktiv kristendom er nemlig bare det siste sjokkerende utspillet i en lang rekke.

Allerede i 2018 begynte han å figurere i offentligheten. Den gang deltok han i en dokumentar om plastisk kirurgi, fordi han hadde gjennomført flere operasjoner for å ligne på den koreanske popstjernen Jimin fra BTS.

Året etter begynte London å gi ut egne låter i, til skrekk og gru for alle oss som har vært uheldige nok til å høre dem.

Og i 2020 giftet han seg med en pappfigur av ovennevnte Park Jimin, i en Elvis-seremoni i Las Vegas.

PR-geni

Underveis har London fått rikelig med oppmerksomhet for sine mange utspill og innfall. Men det var først da han i 2021 gikk ut og erklærte at han var transraset og koreaner at mediene virkelig sperret opp øynene. Samtidig slo han fast at han var ikke-binær.

For en oppmerksomhetssøkende ung mann var det som å skyte gullfuglen. Alle mediene var på tråden, transseksuelle og ikke-binære var rasende, koreanere hoderistende og BTS-fansen fortvilte for at andre skulle ta ham som en representant for dem. Oli London var overalt, og han så ut til å elske det.

Ny giv

Hele tiden mens alt dette stod på, reiste Oli London til stadig nye plastikkirurger verden over som ville tilby ham nye operasjoner mot reklame.

Men 2022 skulle by på mange nye vrier i historien. I mai kom Oli ut som en transkjønnet kvinne og ville kalles Rosé London, etter sanger Rosé i K-popgruppen Blackpink. Og i slutten av oktober innledet han medierunden for å erklære at han hadde blitt kristen og detransisjonert.

Fornærme og støte

Det har i det hele tatt vært noen ville år for de som har forsøkt å følge Oli Londons mange påfunn. Og med en imponerende mediedekning for en person som bare er kjent for å være sjokkerende.

Det er vanskelig å forstå at så mange medier ikke har fått med seg de tidligere kontroversene. Men kanskje var historien for god til å la ligge.

Oli London har imidlertid aldri vært en representant for transmiljøet. Han har vært en oppfinnsom markedsfører med ett eneste produkt å selge – seg selv. Og det har han alltid gjort ved å fornærme og støte flest mulig.

Det er derfor helt absurd å se kristne i kommentarfeltene heie på ham som sannhetsvitnet deres, eller journalister behandle ham som en modig person som «står frem».

Sannsynligvis ler han av sine nye allierte bak ryggen deres – og kommer snart tilbake i enda en ny form.