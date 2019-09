Kan MDG fordøye bomkamelen?

Kari Nessa Nordtun (Ap) leder selv forhandlingene mellom de seks partiene som allerede tirsdag kveld samles til nye samtaler, etter at de tidligere på dagen hadde blitt enige om å forsøke å meisle ut en felles politisk plattform.

Partienes ordførerkandidater og resten av forhandlingsutvalgene er enige om at plattformen skal komme først, og fordelingen av verv på personer deretter. Det er helt naturlig, fordi det er grunn til å tro at forhandlingene kan bli svært tøffe.

Genistrek med Sp?

Det kan vise seg å være nesten genialt at de rødgrønne var så raske med å kontakte Senterpartiet. Det betyr nemlig at de har hele 38 mandater med i forhandlingene, og faktisk betyr det også at MGD, som nok føler presset internt ettersom de må gi store konsesjoner til bompengepartiet, kan trekke seg fra hele greia uten at flertallet ryker. MDG har nemlig bare fire plasser i det nye kommunestyret. Og 34 mandater er akkurat nok til å ha flertall.

Senterpartiet på sin side ønsker selvsagt å få noe igjen for å gi de rødgrønne en håndstrekning. For eksempel vervet som varaordfører? Jeg utelukker ikke det, også fordi det vil være en fin gest til øykommunene som ved årsskiftet blir del av Nye Stavanger. Og fordi nåværende Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken er en erfaren og dyktig politiker som kan bidra godt i et sprikende samarbeid.

Myrhols tofrontskrig

Det kommer garantert til å bli harde tak i forhandlingene, men jeg tror at dette vil munne ut i enighet. Så gjenstår det å se hvor lenge enigheten varer.

Særlig Frode Myrhol vil ha en stri jobb med å overbevise dem han får med seg i bystyregruppa til FNB om at det er smart å bygge politisk plattform med - av alle - MDG og Rødt. Det vil garantert også gjøre ham omstridt i eget parti, hvor han har rivaler til lederposisjonen både i Oslo og Bergen.

Myrhol er nødt til å helle olje på disse bølgene ved å kunne slå i bordet med skikkelig gjennomslag, om ikke mange velgere skal emigrere tilbake til Fremskrittspartiet.

Hva nå, MDG?

Og MDG vil ha et akutt behov for å vise sine velgere at de har fått sette et tydelig miljøstempel på plattformen, til tross for de innrømmelsene de er pukka nødt til å gi FNB i trafikken.

MDG kan håpe på forpliktende vedtak med sikte på å oppfylle de svært ambisiøse målene for utslippskutt i Stavanger kommune - hele 80 prosent. Hvis utslippene fra bilparken går opp, og mye tyder på at det vil skje, må det kompenseres andre plasser. Strengere klimakrav på bygg? Vekk med cruisetrafikk? Tak på flyreiser i kommunal regi? Færre og dyrere parkeringsplasser? Bare fantasien setter grenser her.

Direktør Nordtun

Ap og Nessa Nordtun vil være nødt til å innta den rollen statsminister Erna Solberg tar, som en administrerende direktør i en bedrift med svært forskjellige ansatte. Ap har rett og slett ikke råd til å sette sine egne ønsker i forsetet i disse forhandlingene. Men på ett punkt kommer de neppe til å gi seg: Det er Kari Nessa Nordtun som skal være ordfører. Noe annet hadde strengt tatt vært underlig.

Ikke siden 1993 har Ap hatt nøklene til ordførerens kontor i Stavanger, og de akter garantert ikke å forhandle om kjedet denne gangen. I 93 var det før øvrig Tore Nordtun, far til Kari, som hadde vervet.

Bittert tap for Høyre

For Høyre og ordførerkandidat John Peter Hernes er dette et bittert nederlag. Stavanger har vært et av partiets «utstillingsvinduer» i 24 år, og nå er slaget tilsynelatende tapt.

Under landsmøtet i Høyre i vår var målet at Høyre skulle vinne ordførermakt i tilstrekkelig mange store kommuner til at over halvparten av landets innbyggere hadde en ordfører fra Høyre. Slik ble det ikke. Oslo er helt håpløst for Høyre nå, Trondheim er kjørt, Bergen er i kaos og Stavanger og Sandnes sluttkjørt. Dette er et skikkelig mageplask for statsminister-partiet.

Ikke en gang i Sandnes, hvor de umake kameratene Ap og Frp har falt som to steiner i oppslutning, klarte Høyre å slå mynt på tilbakegangen. Og det i en kommune hvor Høyre tradisjonelt har vært bunnsolide.

Dette blir dyrt

I sosiale medier har kommentatorer av ymse slag allerede vært ute og spådd at et samarbeid mellom seks partier som er så ulike som dem som nå forhandler, kan bli både kortlivet og dyrt.

Det første er ikke sikkert. Se bare på dagens regjering. Det andre er derimot temmelig sikkert. Det koster flesk når seks partier skal ha sine hjertesaker inn. Og rådmannen i Stavanger har gjentatte ganger - og forgjeves - manet til økonomisk edruelighet. Plattformen vil flomme over av gode formål, men budsjettet vil vise hvordan regningen skal betales.

Det nye flertallets hovedargument har i grunnen vært at 24 år med Høyre er nok. Altså at det nesten uansett var på tide med et skifte i Stavanger. Men bak denne nokså enkle retorikken har Ap & co signalisert et løft for bemanningen i skolene, barnehagene og eldreomsorgen. Det er dyrt. Og det monner ikke å kompensere ved å kutte i støtten til småtterier som Stavanger Forum og Greater Stavanger, som de har snakket om til det kjedsommelige. Det må skarpere lut til.