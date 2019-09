Myrhol må holde Frp unna

Fire år har gått siden Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) tok plass i bystyret i Stavanger med tre representanter. Nå har den lille gruppa doblet seg, og blitt en maktfaktor. Posisjonen på «vippen» innebærer som de fleste vil vite at FNB bestemmer hvilken side som får ordføreren.

Da partileder og listetopp Frode Myrhol gjorde det klart at han vil forsøke å meisle ut en politisk plattform sammen med Ap, Rødt, SV og Miljøpartiet, og etter hvert også Senterpartiet, reagerte kommentarfeltene med noe i nærheten av hysteri. Mange har nemlig en forestilling om at det er et eksklusivt høyreside-standpunkt å være motstander av bompenger.

Høyre eier bommene

Da er det på sin plass – igjen – å minne om at bomringene og bymiljøpakkene er et ektefødt barn av Høyre, og at det er Høyre som har vært den varmeste forsvareren av dem. Frp på sin side har presset gjennom enorme veiprosjekter, vel vitende om at de skal finansieres med bom.

I Stavanger var faktisk SV blant partiene som sa nei til bompengepakken, med den begrunnelse at bompenger, som alle andre flate avgifter, er dyrest for dem som allerede har dårlig råd. Og Ap har allerede langt på vei snudd i bompengesaken, sterkt inspirert (eller kanskje heller presset) av ordføreren i Sandnes, Stanley Wirak.

Elendig personkjemi

Glem heller ikke at FNB med god grunn har irritert seg over at Frp, og da særlig listetopp Leif Arne Moi Nilsen, har gjort sitt ytterste for å stjele rampelyset fra dem.

Glem heller ikke at FNB med god grunn har irritert seg over at Frp, og da særlig listetopp Leif Arne Moi Nilsen, har gjort sitt ytterste for å stjele rampelyset fra dem. Frp lokalt har solgt inn regjeringens snuoperasjon som en seier for dem, mens den i virkeligheten aldri hadde funnet sted uten at Frp fryktet velgerlekkasje til FNB. Det var FNB som skapte den dynamikken som trengtes for å få Erna Solberg til å ta grep.

Personkjemi har mye å si når politiske allianser skal bygges, og Moi Nilsen la ikke to pinner i kors for FNB før han var desperat. Da var det plutselig ingen grenser for hva FNB kunne oppnå. Man skal være bra naiv for å tro at Myrhol ikke husker hva han har blitt utsatt for de siste fire årene.

Lurt på lang sikt

Myrhol må regne med en viss avskalling av ideologiske høyresidevelgere når han samarbeider med venstresida og klimapartiet, men om FNB skal bli noe mer enn et politisk blaff, er han nødt til å skape nødvendig avstand til Frp. Det er mange velgere som er sterke motstandere av bompenger, men ikke kjøper resten av Frp-pakka med innvandringsmotstand og skattekutt.

Dersom Myrhol kan komme ut av forhandlingene med tydelige vinnersaker som bomfrie helger og senking av taket på månedlige passeringer, kan han roe ned dem som skriker høyest nå.