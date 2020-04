Hva om svenskene har rett?

KOMMENTAR: Heller ikke om sykdom og epidemier vet jeg mye. Men jeg kan lese både statistikker og rapporter. Her er noen tall og ord som peker på at Sverige kan ha en bedre korona-strategi enn Norge.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Svenskene kan nyte vårsolen med et glass hvitvin på uterestaurant, i tråd med nasjonal koronastrategi. Foto: Janerik Henriksson, TT/Scanpix

Rockestjernen og erke-newyorkeren, salig Lou Reed, hadde dette å si om Sverige:

– Jeg er livredd hele døgnet, men ikke nødvendigvis i New York. Jeg føler meg ganske komfortabel i New York. Det som virkelig skremmer meg, er Sverige. Du vet, det er nokså øde. Alle er fulle, men alt virker. Hvis noen stopper for rødt lys og lar være å slå av motoren, kommer folk bort og snakker til dem. Du kan åpne medisinskapet på badet på hotellrommet, og der står telefonnummeret til livskrisehjelpen. Sverige skremmer livet av meg.

Svenskene er kjent for å være mer autoritetstro enn sine skandinaviske medborgere. Der dansker og nordmenn kan være umedgjørlige og individualistiske, framstår svenskene som lydigere og mer kollektivt orientert.

Gjennom de første ukene av korona-pandemien har danske og norske myndigheter gått drastisk til verks og fratatt innbyggerne store deler av friheten deres, mens svenske myndigheter langt på vei har nøyd seg med å oppfordre folk til å vise aktsomhet. Når danske og norske skoler og arbeidsplasser holder stengt, når alle holder seg hjemme og skuler på hverandre bak gardinene i frykt for å bli smittet av slektninger og naboer, går våre svenske brødre og søstre på krogen som vanlig, og skåler i både Absolut och mellanöl.

Samtidig har Sverige mistet dobbelt så mange medborgere til covid-19-viruset som Norge og Danmark til sammen. Er svenskene plutselig blitt løsslupne, eller har de rett og slett valgt en smartere, men mer kynisk strategi?

Sjefepidemiolog Anders Tegnell er Sveriges hærfører i krigen mot koronaviruset, og han framstår som saklig og faglig sikker, åpen om usikre faktorer og ikke minst bestemt og trygg. På grunn av Sveriges særegne tilnærming til utfordringen, er han blitt et kjent ansikt verden over. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Vil du holde deg hjemme til 2022?

En rapport fra Harvard-universitet i USA tyder på at den svenske modellen kan ha mye for seg. Rapporten, som er signert fire epidemiologer og immunologer, peker på at land som holder smitten for langt nede (les: Norge og Danmark), må regne med kraftige tilbakeslag med tiden. «Land som holder smitten for hardt nede til å begynne med, risikerer en kraftig bølge av nye smittetilfeller til høsten og vinteren», konkluderer de.

Og – bit deg fast i sofaen – vi må regne med at de norske tiltakene må strekke seg gjennom hele 2020 og 2021, dersom de skal være fullt ut effektive, ifølge de amerikanske forskerne.

Harvard-professorene har sett nærmere på effekten av sosial distansering og hvor mye og hvor lenge som er optimalt for å begrense en epidemi som den vi har nå.

De har laget en matematisk modell, og regnet på to ulike eksempler:

Hva om man to uker inn i epidemien innfører sosial distansering i 4, 8, 12 eller 20 uker. Samt, om man gjennom slike perioder minsker smitten med 0, 20, 40 eller 60 prosent.

Det er ingen tvil om at den beste strategien er å holde korona-utbruddet på et lavt nivå. Målet må være en flat kurve med til enhver tid få smittede, syke og døende. Men hvor flat skal den være?

Svenskenes strategi går ut på å begrense smitten med 20 prosent. Dette gir umiddelbart høyere smittetall og høyere dødsrate enn i Norge og Danmark, som prøver å begrense smitten med 30–50 prosent, følge Statens Serum Institut i København.

Danskene og nordmennene opplever lavere press på helsevesenet, med færre syke nå – i pandemiens tidligste fase – men risikerer, ifølge Harvard-professorene, en ny, kraftig smittebølge til høsten og vinteren. Dette fordi verken Norge eller Danmark har bygget opp en robust flokkimmunitet.

Strategien med sosial distansering er selvfølgelig den beste strategien for å unngå at folk skal bli syke og til og med dø, men hva skjer når man letter på restriksjonene?

Ville de uansett ha dødd?

Det ligger mange valg bak de forskjellige strategiene i Skandinavia. De ligner på hverandre, og ingen av dem er dårlige. Norge har en liten befolkning, spredt utover et stort areal, og har sånn omtrent ti tusen milliarder i banken – altså Oljefondet. Vi tåler den økonomiske julingen best. Svensker og dansker er flere og bor tettere på hverandre, men vil slite mer når regningene kommer.

I tillegg kommer det ingen liker å snakke om, men hvis vi nå legger tanken på at vi er mennesker til side, og bare ser på oss som tall i statistikken:

I Skandinavia dør snaut én prosent av befolkningen årlig. I de fleste tilfellene av alderdom og med sammensatte sykdomsbilder, med kreft som hyppigste enkeltårsak. Det er faktisk en sunn og god samfunnsstatistikk. Det skal være slik.

De fleste covid-19-dødstilfellene utgjøres av gamle pasienter med et sammensatt sykdomsbilde, altså de som med mindre sannsynlighet ville overlevd en vanlig influensa eller lungebetennelse likevel. Hva om det er slik at nesten ingen av korona-virusets ofre kunne ha sett fram til å feire neste jul uansett?

Det svenskene gjør er å kjøre samfunnsmaskineriet videre, når danskene og nordmennene girer det ned. Dette har nødvendigvis samfunnsøkonomiske konsekvenser i både den ene og den andre retningen, men svenskene ligger an til å få den laveste regningen. Samtidig opplever svenskene at de bygger opp en mer robust flokkimmunitet som kan komme samfunnet til gode rundt neste sving.

Det kan virke kynisk – men hva om svenskene har rett?