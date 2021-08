Senterpartiet lurer velgerne med EØS-tull

KOMMENTAR: Senterpartiet lurer velgerne når de påstår at det er en enkel oppgave å forhandle fram en annen handelsavtale med EU enn EØS-avtalen.

Trygve Slagsvold Vedum og Geir Pollestad fra Senterpartiet påstår at å forhandle en ny avtale med EU er enkelt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hilde Øvrebekk Kommentator

En Menon-rapport Aftenbladet skrev om i forrige uke viste at Rogaland er landets fjerde største eksportfylke.

Droneselskapet Nordic Unmanned fra Sandnes er ett av selskapene som får mesteparten av omsetningen sin fra land utenfor Norge. At handelen med land utenfor Norge går sømløst ga NHO-direktør Tone Grindland EØS-avtalen æren for.

Og gründer Knut Roar Wiig svarte at «rent hypotetisk, om det skulle vært slik at Norge måtte etablert bilaterale handelsforhold med alle enkeltland i Europa, hadde vi mistet mye av den strømlinjeformen vi i dag har».

EØS-debatt

Dette sparket i gang nok en debatt om EØS-avtalen, der Senterpartiet, denne gangen med Geir Pollestad i spissen, vil kaste avtalen vi har i dag på båten og forhandle med EU om en ny avtale.

Pollestad sier at han «nekter å godta at vi ikke skal kunne diskutere avtalen».

Og han la fram to alternative løsninger: Å reforhandle avtalen ved å gjøre den mindre politisk bindende, eller å fremforhandle bilaterale avtaler med enkeltland.

Og det er jo ikke første gang Senterpartiet går høyt på banen og får det å forhandle en ny avtale med EU til å høres ut som en enkel øvelse.

I et intervju med VG tidligere i sommer sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at det «er mulig å få til forbedringer». Ap-leder Jonas Gahr Støre har sagt at de ikke kan sitte i en regjering uten EØS-avtalen. Vedum avfeide dette som en «spissformulering fra Ap».

Brexit

Da britene endelig klarte å bli enige om en brexitavtale i desember i fjor, sa Marit Arnstad, parlamentarisk leder for Senterpartiet, til Klassekampen at denne beviste at nye handelsavtaler med EU er mulig.

Men brexit har vist seg å ikke være noe særlig fordelaktig for Storbritannia, som har slitt med at selskaper flytter ut og at eksporten faller. Nå mener Pollestad at Brexit likevel ikke er en passende sammenligning til Norges situasjon, og at det «er en annen historie enn det Senterpartiet ønsker».

For Senterpartiet vedtok nye EØS-formuleringer i det nye partiprogrammet sitt på partiets landsmøte i juni. Partiets politikk går nå ut på å kreve at EU skal være med på å forhandle en ny avtale, og at EØS-avtalen skal byttes ut med nye handelsavtaler «etter reforhandlinger».

Senterpartiet har nemlig sett hvor ille det kan gå dersom man, som Storbritannia, melder seg ut først og forhandler etterpå. Problemet deres er at de later som om prosessen for å melde seg ut av EØS er en helt annen enn det å melde seg ut av EU.

Realiteten

Men realiteten er at dersom Norge skal forlate EØS, vil det være akkurat den samme som når et land forlater EU.

Da jeg snakket med Thierry Béchet, EUs ambassadør til Norge, i 2018 var Storbritannia midt i forhandlingene om Brexit-avtalen. En avtale det tok 4,5 år å forhandle frem.

Da sa Béchet at det er opp til hvert enkelt land og politikerne å bestemme om de ønsker å være del av EU eller EØS. Men han sa også at dersom EØS-avtalen sies opp, vil prosessen være den samme for Norge som den var for Storbritannia.

Dette bekreftet også det svenske EU-parlamentsmedlemmet Karin Karlsbro til VG nylig: «Tanken om å reforhandle først uten å si opp EØS-avtalen på forhånd er helt ulogisk. Det høres ut som fri fantasi».

Hun minnet samtidig om at forhandlinger rundt en ny avtale tar enormt mye tid og ressurser. Disse uttalelsene fra det svenske parlamentsmedlemmet avviste Pollestad som «en svenskevits».

Sveits

Motstandere mot EØS har pekt på Sveits.

Men forholdet mellom Sveits og EU er styrt av mer enn 120 bilaterale avtaler. Før sommeren ga Sveits opp forhandlingene med EU om en overordnet avtale, etter syv år med forhandlinger. Lappeteppet av bilaterale avtaler er i ferd med å gå ut på dato.

En av de bilaterale avtalene, om handel med medisinske teknologiprodukter, falt bort før sommeren. Ifølge bransjeorganisasjonen Swiss Medtech vil dette koste industrien rundt 114 millioner sveitsiske franc (rundt 1,1 milliarder kroner) i administrative utgifter. Etterpå vil det koste rundt 75 millioner sveitsiske franc i året.

Bransjen er også bekymret for at det vil være vanskeligere å få selskaper til å etablere seg i Sveits.

Nå risikerer Sveits at det samme skjer med de andre bilaterale avtalene. Det kan bli både dyrt og vanskelig for næringslivet og for innbyggerne i landet.

Ønsketenkning

«Vårt mål er at det skal bli lettere for norske bedrifter å eksportere sine varer til både EU og utenfor EU. Vi skal ikke skade eksportbedrifter, det er de vi ønsker å beskytte», sa Pollestad.

Men har virkelig Pollestad spurt bedriftene hva de mener er best for dem, eller antar han bare at det blir bedre for dem uten EØS-avtalen?

Ifølge Dagens Næringslivs siste meningsmåling og Pollofpolls’s mandatberegning, ligger det an til at Sv, Sp og Rødt kan få tilsammen 52 stortingsrepresentanter. Disse vil alle trekke Norge ut av EØS-avtalen.

Men dette er ikke i takt med det flertallet i befolkningen mener. En meningsmåling utført av Sentio for Nationen og Klassekampen i juni viste nemlig at hele 65,9 prosent ville ha stemt ja til EØS-avtalen om det var folkeavstemning i dag.

Å tro at EU vil sette seg ned og forhandle med Norge om en avtale de er fornøyde med uten å få noe tilbake, er ren ønsketenkning. Det vet også Senterpartiet, men det å spille på EU-motstanden i en valgkamp kan nok være med å trekke noen velgere til partiet.

Men det er samtidig å lure velgerne når de påstår at å forhandle seg fram til en bedre avtale enn EØS er en enkel oppgave, og at det er mulig å gjøre dette uten å først melde seg ut.