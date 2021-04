UiS-trusselen mot Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik fra Rogaland, er tilhenger av medisinutdanning ved UiS. Men hva med partileder Jonas Gahr Støre? Lokaliseringsdebatter er et minefelt. Foto: Berit Roald, NTB

KOMMENTAR: Den betente saken om medisinutdanning i Stavanger er som et lærebokeksempel på hvordan politikken vår fungerer. I et lite land blir det meste en lokaliseringskamp.

Harald Birkevold

Torsdag starter landsmøtet i Arbeiderpartiet, som sitter i en nøkkelrolle i spørsmålet om Universitetet i Stavanger skal få rett til å utdanne leger. Partiet er ikke samlet bak Stavanger, for å si det mildt.

Spørsmålet om hvilke institusjoner som skal ha rett til å utdanne leger er en het, politisk potet. Som med det meste annet i norsk politikk handler det om kamp om knappe ressurser mellom byer og regioner. I et lite land som Norge frykter de etablerte institusjonene for sine fagmiljøer dersom Stortinget skulle velge å lette på restriksjonene.

Konferanseutsatt

I dag er det de fire «etablerte» universitetene, altså Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, som er omfattet av den såkalte gradsforskriften. Universitetet i Stavanger ønsker å bli del av denne eksklusive klubben. Med et flunkende nytt sykehus på gang, strategisk plassert nær UiS på Ullandhaug, skulle alt ligge til rette, mener forkjemperne.

Medisinutdanning i Stavanger har lenge vært blant kampsakene til den «konferanseutsatte» delen av befolkningen, for å stjele et uttrykk fra Rødts Mímir Kristjánsson. Alle de vante regionale aktørene har stått samlet bak kampanjen for å få medisinutdanning til oljebyen, og dermed en statusheving for et universitet som fortsatt står i skyggen av de etablerte når pengesekken skal åpnes og fordeles.

«Alle gode krefter»

Denne kampsaken er blant sakene Klaus Mohn rett og slett arvet da han overtok som den første ansatte rektoren for UiS. Var han ikke engasjert i saken før, lå det nærmest i stillingsbeskrivelsen at han skulle bli det. For UiS er ikke bare en institusjon for høyere utdanning, det er et regionalt utviklingsinstrument.

Dette viser seg også i den kronerullingen som har resultert i en pott på 84 millioner kroner som startkapital. 40 millioner fra Sparebankstiftelsen, 10 millioner fra Folke Hermansen AS, 10 millioner fra Universitetsfondet og 24 millioner fra Ulla Førre-fondet, et kraftfond styrt av Rogaland fylkeskommune. Det siste vakte forresten bestyrtelse i nordfylket, der godheten for UiS ikke er like uttalt som sør for Boknafjorden.

Toppe-torpedo

Rogalandsbenken på Stortinget har lovet å kjempe for medisinutdanning til UiS, men det er slett ikke alle disse folkevalgte som har partiet med seg. Roy Steffensen fra Frp er blant de få som har ryggen helt fri i kampen for de hvite frakkene på Ullandhaug. Han har partileder Siv Jensens støtte.

Senterpartiets Geir Pollestad må hanskes med sin egen helsepolitiske talsperson, lege og bergenser Kjersti Toppe. Hun kjemper med nebb og klør mot Stavanger. Alle de fire etablerte universitetene er skeptiske til å utvide klubben, men motstanden mot UiS er særlig sterk i Bergen. Selvsagt er den det.

I Arbeiderpartiet har nestleder Hadia Tajik lagt hodet på blokka. Både hun og stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg har sagt at Ap står sammen med UiS, men det viste seg å ikke være så enkelt likevel. Internt i Ap er det mange som er imot en utvidelse. Men om Tajik skulle tape den kampen mot en menig og avtroppende representant som Ruth Grung fra Bergen, vil det være ydmykende.

UiB har av strategiske årsaker sabotert for Stavanger fordi Bergen ser på UiS som en trussel. Ærlig og greit.

Alarmen går

Bakteppet for denne dragkampen er behovet for å utdanne flere leger i Norge. Kapasiteten er sprengt, og det har den vært lenge. Men de etablerte universitetene er redde for en utvanning. Og de frykter at nyetableringer andre steder vil gå ut over dem.

Dette er ikke det minste rart. Tenk bare på hvilke alarmer som hyler i Stavanger hvis oljeselskaper velger å etablere seg andre steder enn her. Rogalandsbenken på Stortinget har kjempet med nebb og klør for å hindre Equinor i å flytte hovedkontorfunksjoner fra Stavanger. (De har bare delvis lyktes med sitt strev.)

Representanter fra Bergen eller Oslo er per definisjon mer lydhøre for argumentene som kommer fra «deres» universitet. Når alt kommer til alt handler det aller meste om lokalisering.

Sabotasje

Kjell Bernstrøm, som sluttet som universitetsdirektør i Bergen ved årsskiftet, var så vennlig å være helt åpen om sin mangeårige motarbeidelse av Stavanger i et fratredelsesintervju med avisa Khrono. UiB har av strategiske årsaker sabotert for Stavanger fordi Bergen ser på UiS som en trussel. Ærlig og greit.

En statsminister Solberg fra Bergen og en statsministerkandidat Gahr Støre fra Oslo bærer bud om at kampen for gradsrett til Stavanger i alle fall ikke er forankret helt til topps i de to store partiene.

Det som til slutt kan tale til fordel for UiS, er at det sannsynligvis er flere stemmer å hente i Sør-Rogaland enn det er å tape i Bergen på å gi grønt lys for Stavanger. Dette er ikke en sak som engasjerer så voldsomt mange velgere, men den er av stor betydning for dem som tilbringer mye tid på konferanse.

Argusøyne

Motstanden hos de etablerte universitetene er forståelig. De frykter at nye og konkurrerende medisinutdanninger vil gå ut over deres budsjetter. De frykter oppsplitting og utvanning av det tross alt meget begrensede utvalget av topp kvalifiserte lærere.

Men samtidig er denne frykten kanskje en smule overdrevet. Det er ikke bare å sette i gang med medisinutdanning. Med andre ord: Det at Stavanger eventuelt får grønt lys, vil ikke føre til at andre bare kaster seg på.

I konferanseutsatt sektor vil uansett debatten på Ap-landsmøtet bli fulgt med argusøyne.