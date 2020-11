De forferdelige timene

KOMMENTAR: Et tilfeldig møte på en jernbanestasjon en mørk desembernatt eskalerte til et mareritt av vold og mishandling. Historien om drapet på Regestranden er også en fortelling om mørket i to unge sinn.

Begge de siktede har vært gjengangere i barnevernet og andre offentlige instanser store deler av livet, og begge fikk sin første straffedom da de var 16 år gamle. Foto: Nils-Thomas Økland

Harald Birkevold Kommentator

To menn fra Rogaland, begge 23 år gamle, står tiltalt for drapet på 44 år gamle Sigbjørn Sveli på Regestranden natt til mandag 9. desember 2019. En dag forsinket på grunn av koronatesting startet rettssaken mot de to i Jæren tingrett tirsdag 10. november.

Den yngste av de to tiltalte begynte på sin forklaring i retten tirsdag, etter at de to innledningsvis hadde erklært seg ikke skyldige i drap, men skyldige på en rekke andre punkter i tiltalen, inkludert punkter som gjelder trusler mot ansatte og innsatte i ulike fengsler de har oppholdt seg i mens de har sittet i varetekt.

Et mareritt av vold

Ordet «uvirkelig» er en klisjé, men det er vanskelig å fri seg fra tanken om at det som skjedde med Sveli denne natten fortoner seg som et uvirkelig mareritt. Tanken på den rekken av tilfeldigheter som førte den uføretrygdede Sveli og de to unge mennene sammen, og den ekstreme volden dette møtet resulterte i, er rett og slett ufattelig.

Ingenting tyder på at Sveli og de tiltalte hadde kjennskap til hverandre fra før. Alt tyder på at Sveli hadde så mye uflaks som det er mulig å ha, og at dersom det ikke hadde vært ham det gikk ut over, kunne dette like gjerne ha skjedd med en annen.

Et tilfeldig møte

Bakgrunnen for at de to tiltalte befant seg på Varhaug stasjon denne kvelden, er også fullstendig tilfeldig. De skulle egentlig til Vigrestad for å møte en bekjent, men gikk av en stasjon for tidlig. Denne tabben beseglet skjebnen til den 44 år gamle Sveli, som var på stasjonen for å samle flasker.

De to tiltalte skal ha planlagt å gjøre innbrudd på Jæren, men bilen den eldste av dem hadde skaffet, ville ikke starte. Det var derfor de tok toget. 20-åringen de møtte på Vigrestad var tidligere siktet for medvirkning, men denne siktelsen er seinere frafalt.

Ut av ingenting

Den eldste tiltalte tok kontakt med Sveli på stasjonen og spurte ham om å kjøre dem til Vigrestad for 200 kroner. Underveis til Vigrestad forklarer den yngste av de tiltalte at den eldste skrev et notat på mobilen sin der han spurte den yngste om de skulle banke opp Sveli og ta bilen hans. Han forklarer at han fikk mobilen og skrev «nei» tilbake. Dette notatet ble ikke sendt.

23-åringen forklarer at da de kom fram til stasjonen på Vigrestad, slo plutselig den andre tiltalte Sveli hardt i ansiktet flere ganger. Deretter gikk han ut av bilen, åpnet døra på førersiden og sammen plasserte de Sveli i bagasjerommet på bilen.

I de påfølgende timene kjørte de to tiltalte rundt med Sveli til forskjellige steder på Nord-Jæren. Sveli ble utsatt for grov mishandling, pakket inn i en presenning. Han var ifølge den ene tiltalte åpenbart i live fram til ferden til slutt endte på Regestranden, hvor Sveli ble dynket med bensin de tiltalte hadde kjøpt på Bryne i løpet av natten.

Kan ikke gjengis

Obduksjonsrapporten viste at Sveli hadde bensin i lungene og magen, noe som indikerer at han var i live da bensinen ble antent og at han derfor døde av forbrenning.

Det vil være av stor viktighet for aktoratet å få klarlagt hvor lenge Sveli var ved bevissthet og hva de tiltalte var klar over når det gjelder dette på ulike tidspunkter denne natten.

Dette er en nøktern framstilling av hendelsene. Detaljene som er forklart om voldsbruken er av en slik karakter at de ikke bør komme fram, av hensyn både til Svelis etterlatte og av hensyn til hva leserne bør utsettes for. Det vesentlige er at retten får et riktig bilde av hendelsesforløpet.

Erkjenner ikke straffeskyld

Begge de tiltaltes forsvarere vil prosedere på at de ikke kan straffes for drapet. Mens den yngste tiltalte har blitt diagnostisert som lettere psykisk utviklingshemmet, vil den eldste anføre at han ikke var strafferettslig tilregnelig da drapet skjedde.

Den yngste forklarer at det var eldstemann som tente på Sveli på stranden, og erkjenner dermed ikke straffeskyld for drapet. Han erkjenner derimot omfattende voldsbruk mot Sveli i forkant av drapet.

Det er av stor betydning for aktoratet, som har varslet at det kan bli aktuelt å legge ned påstand om forvaringsstraff for de tiltalte, å vise at de tiltalte var klar over at Sveli var i live helt fram til ildspåsettelsen.

Gjengangere i systemet

I politiavhør har den yngste tiltalte gjentatte ganger bekreftet at Sveli var i live og at han også snakket eller laget lyder helt fram til slutten. Dette bekreftet han også i retten, selv om han på enkelte punkter har vondt for å huske detaljer i dag.

Begge de siktede har vært gjengangere i barnevernet og andre offentlige instanser store deler av livet, og begge fikk sin første straffedom da de var 16 år gamle.

Enetiltak er det mest inngripende tiltaket overfor barn som er under barnevernets omsorg. Det betyr at barnet bor alene sammen med voksne ansatte som går i turnus fordi det er til fare for seg selv eller andre. Begge de tiltalte har vært i enetiltak.

Det har også kommet fram tidligere at begge de tiltalte har vært utsatt for omfattende omsorgssvikt i barndommen.

Kan bli forvaring

I denne saken er svært mye av hendelsesforløpet ikke omstridt i retten. Det hersker stor grad av enighet mellom aktoratet og forsvarerne om hva som har hendt. Derfor vil saken i stor grad dreie seg om hvorvidt de tiltalte kan straffes, og i så fall hva slags reaksjon de skal få.

En forvaringsdom er, sett på bakgrunn av nylige avgjørelser i liknende saker, ikke urealistisk dersom retten kommer til at de tiltalte kan straffes. Særlig i lys av at de tiltalte ikke er så unge som enkelte andre forvaringsdømte de siste årene.