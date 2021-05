Kunsten å snakke om egen politikk

KOMMENTAR: Statsminister Erna Solberg liker best å snakke om høyrepolitikk, men flere av hennes statsråder falt for fristelsen til å advare mot andre partiers politikk. Det forringer debatten.

Statsminister Erna Solberg under Høyres landsmøte i helgen. Foto: Berit Roald

Hilde Øvrebekk Kommentator

Publisert: Nå nettopp

«Folk er folk,» sa olje- og energiminister og Høyre-nestleder Tina Bru i sin tale til partiets landsmøte.

Bru er lei av at grupper settes opp mot hverandre, og beskyldte venstresiden for å gjøre dette.

«Enten det er byen mot bygda. Rike mot mindre rike. Det siste er at «vanlige folk» settes opp mot uvanlige folk,» sa hun. For Høyre er partiet for de uvanlige, de som ikke passer inn i venstresidens «A4-mal».

Venstresiden

Høyre skal fortsatt kjempe for et samfunn med frihet for enkeltmennesket, en sterk frivillig sektor og et samfunn som bygges nedenfra, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie i sin tale.

Høie mente venstresiden tar feil når de mener at krisen har lært oss at vi trenger en sterk stat, mer reguleringer og mer nasjonal styring. Og at krisen har vist «at vi trenger fortsatt høyrepolitikk i Norge».

For Høyre setter kanskje ikke by mot land. Men statsrådene som snakket på landsmøtet var ganske flinke til å sette venstresiden opp mot høyresiden.

«Venstresidens politikk vil bety valgfrihet kun for de rike. Mens Høyre går til valg på en resept for å få ned helsekøene, vet vi at den rød-grønne kuren har motsatt effekt. Arbeiderpartiet vil altså sette systemet foran pasienten,» sa Høie.

Helseministeren har nok ikke så mye til overs for Arbeiderpartiet for tiden. For han skulle helst sett at det var rusreformen, og ikke pandemien, han ble husket for. Men med Aps nei til avkriminalisering blir det ikke noen rusreform i denne omgangen.

Klima og EØS

Regjeringen har nylig fått gjennom store deler av sin klimamelding i Stortinget. Og klimakrisen og omstilling er det markedet som skal ta seg av, ifølge Høyre.

Også her skyter Høyre på venstresiden, som Bru mener vil bremse økonomisk vekst. Venstresiden tror at løsningen er mer stat. Det er mulig å kutte utslippene samtidig som vi skaper arbeidsplasser, sa Bru.

«Vi i Høyre elsker å snakke om EØS-avtalen,» sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i sin tale til landsmøtet.

Og da var det ikke Arbeiderpartiet som fikk kjeft, men Senterpartiet.

«Etter Brexit har Trygve Slagsvold Vedum og partifellene hans ofte omtalt avtalen mellom Storbritannia og EU som en slags idealavtale, og de var raskt ute og hyllet den,» sa Søreide.

Hun sa at å bare «forhandle fram en bedre avtale» ikke er sånn det fungerer.

«Enten forstår ikke Vedum de konsekvensene det ville hatt, ellers velger han som han ofte gjør – å være mest opptatt av innpakning, i stedet for innhold.»

«Kjedelig» parti

«En skal tenke seg om før en stemmer fram noe som koster mye i Høyre,» sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i en hilsen til landsmøtet. Og det har han helt rett i. Høyre er et litt «kjedelig» parti akkurat der, og i denne sammenhengen er kjedelig bra. For landsmøtet stemte mot omtrent alt som kostet penger, unntatt prostatascreening.

Men det var også et parti som fant sitt nye jeg denne helgen. For selv om partiet står for de samme grunnverdiene, var det også mye ny høyrepolitikk som ble diskutert og vedtatt.

Det er for eksempel ikke lenge siden det var uhørt at noen på et Høyre-landsmøte å foreslå å utrede oljebransjens rammebetingelser. Men det var nettopp det som skjedde.

Og selv om dette forslaget ble stemt ned, var det faktisk nesten 100 av delegatene, eller 28 prosent, som ville ha en sånn gjennomgang.

Sterkøl

Partiet ville ikke ha generell bevæpning av politiet, men åpnet for at sterkøl opp til 8 prosent skal kunne selges i butikk helt fram til klokken 23. Og de vil oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester.

Rogaland Høyre fikk gjennomslag for at det skal opprettes flere Y-veier innenfor universitet og høyskole, og partiet stemte ned forslaget om å regulere mobilbruk i skolene. Høyre vil også gi elever muligheten til å gå et frivillig 11. skoleår dersom de ønsker det.

Rogaland Høyres forslag om å bare legge til rette for fortsatt elektrifisering av norsk sokkel «hensyntatt kraftsituasjonen på land og tiltakskost» fikk også flertall på landsmøtet.

Og så vedtok de å fjerne kontantstøtten, stikk i strid med regjeringsparter KrFs vedtak om å forlenge den.

Av de mer kuriøse vedtakene var at Høyre vil vurdere om normeringen av nynorsk og bokmål bør flyttes ut av Språkrådet, og at de vil la seksuelt aktive homofile få gi blod på samme giverkriterier som for heterofile.

Erna Solberg sa til Dagbladet under landsmøtet at hun er helt bevisst på å snakke mer om egen politikk enn om Arbeiderpartiet. Hun var irritert på Aps nestleder Bjørnar Skjæran som kom med kritikk av hennes tale til landsmøtet.

«Jeg har alltid snakket mest om Høyres politikk. Tidligere var Høyre kjappe og krasse. Det passet ikke meg, og folk likte det heller ikke. Så sluttet vi med det og snakket heller om de områdene der vi hadde alternative løsninger,» sa hun.

Den eneste kritikken Solberg hadde i sin tale til landsmøtet av sine politiske motstandere var faktisk Arbeiderpartiets nye slagord «vanlige folk».

Det er nok lett å falle for fristelsen til å kritisere andre. Det er lettvint, og det har blitt et slags kjennetegn i norsk politikk den siste tiden. Og det er ikke en god trend. Det gir bare en mindre opplyst debatt og gjør det vanskeligere for velgerne å få tak i hva partiene egentlig mener.

Vi trenger ikke mer kritikk av andres politikk fram mot valget. Vi trenger flere debatter om politikken partiene faktisk har vedtatt på landsmøtene.

Når Høyre selv sier de ønsker å snakke mer om sin egen politikk og ikke sette folk opp mot hverandre, er det nettopp det de må gjøre.