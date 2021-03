Beinhard kamp om de usikre velgerne

KOMMENTAR: Et lite halvår før valget sitter en fjerdedel av rogalendingene på gjerdet. Det gir håp for de fleste partier.

To outsidere og én sikker. Irene Heng Lauvsnes (H) og Iselin Nybø (V) må arbeide hardt for stortingsplass i høst, mens KrF-statsråd Olaug Bollestad (t.h.) er trygg. Foto: Pål Christensen

Lars Helle sjefredaktør

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet mister hvert sitt faste mandat, sammenlignet med valget i 2017. Senterpartiet og SV erobrer hvert sitt. Det viser årets første stortingsmåling for Rogaland i Aftenbladet. Det er nettopp Sp og SV som tjener på tilbakegangen til Ap. Mange av deres nye velgere sier de stemte Ap i 2017. Frp mister også til Sp, men i enda større grad til Høyre.

Hvis vi nøyer oss med å gå et halvt år tilbake, ser vi at utviklingen er tilbake i retning 2017. Ap har en liten framgang, Sp er på stedet hvil og SV går såpass mye tilbake at de må forberede seg på beinhard kamp for mandatet. Også i dag har partiet en representant fra Rogaland, men hun er inne på utjevning.

De nasjonale strømningene er også synlige i Rogaland. Koronasaken holder Høyre høyt oppe, og velgerne bryr seg mye mindre enn kommentatorene om hvor mange statsministeren spiser sushi sammen med. Faktisk er partiet svært nær å ta ytterligere et mandat, på bekostning av SV. Da vil den populære strandordføreren Irene Heng Lauvsnes ta plass på Stortinget.

H kan få utjevningsmandat

Lauvsnes har uansett mulighet for å komme inn på utjevningsmandat, for en beregning nettstedet Pollofpolls har gjort gir nettopp henne utjevningsmandatet i Rogaland. Normalt er det de små og mellomstore partiene som stikker av med de fleste utjevningsmandatene, men beregningen tar utgangspunkt i at verken V, KrF, MDG eller Rødt kommer over sperregrensen. Da blir det flere representanter på de store.

Målingen i Aftenbladet tar ikke opp i seg fordelingen av utjevningsmandater.

At 25 prosent av velgerne i Rogaland ennå ikke har bestemt seg for hva de skal stemme, er med på å gjøre valget ekstra interessant, samtidig som det inspirerer både nevnte Lauvsnes, Tom Kalsås (Ap), May Helen Ervik (Frp), Ulrikke Torgersen (MDG), Mimir Kristjansson (Rødt) og Iselin Nybø (V) til innsats. Ja, kanskje også KrFs andrekandidat Hadle Rasmus Bjuland. De ligger alle fra 1500 til 2500 stemmer fra et fast mandat i Rogaland, avhengig av valgdeltakelsen.

25 prosent av velgerne utgjør rundt 90 000 stemmer. Selv om mange av disse blir hjemmesittere, er det mange å kjempe om.

Sentrum – KrF

KrF sliter på riksnivå, men Olaug Bollestad er den eneste i partiet som kan regne med en ny periode. Selv med en liten tilbakegang, er mandatet fra Rogaland ikke truet. Litt interessant er det likevel å se at nykommeren – partiet Sentrum – får 0,7 prosentpoeng av stemmene på Aftenbladets måling.

Dette utgjør 1754 stemmer, basert på valgdeltakelsen i 2017. Da var KrF på landsbasis bare 5900 stemmer over sperregrensen. Selv om Sentrum også henter velgere fra andre partier, vil lekkasjen fra KrF i Rogaland bidra til å avgjøre om Olaug Bollestad får noen kolleger i partigruppen til høsten. En liten trøst er det at partiet De Kristne, som fikk en halv prosent av stemmene i Rogaland i 2017, står uten oppslutning nå.

Det er ikke lenger en overraskelse at FNB, som gjorde et fantastisk fylkestingsvalg i 2019, bare oppnår 0,3 prosent av stemmene på denne målingen. Da er det en mager trøst at dette er en framgang fra i fjor høst. Bompengespørsmålet er for tiden langt nede på den politiske dagsordenen. Flere av FNB-velgerne fra 2019 er nok også skuffet over at partiet har alliert seg med de rødgrønne, både på kommune- og fylkesnivå. I disse alliansene har vi jo blant annet MDG, som har sagt at de «elsker bompenger». Samtidig skal vi ikke undervurdere toppkandidat Frode Myrhols evne til å drive valgkamp.

Ungdomspartiet MDG

MDG, ja: De er ute av form, både nasjonalt og regionalt. På samme tid for fire år siden lå de bedre an. For ikke å snakke om under fylkestingsvalget i 2019. Det kan tenkes at de er bedre til å styre formkurven i år enn for fire år siden, men demografien på velgerne som har svart i Aftenbladets meningsmåling er interessant. De har null oppslutning blant velgere over 60 år. At de har grep om fem prosent av velgerne under 30 er ikke nok.

I tillegg til alder måler også Respons partienes oppslutning fordelt på nordfylket og resten av Rogaland. Både Ap, SV og Frp står, relativt sett, sterkere i nordfylket enn i sør, mens det er omvendt for Høyre, KrF, Rødt og Venstre. Frp er det store mannepartiet, men også Rødt og Venstre har mye større oppslutning blant menn enn kvinner. Ap, SV og KrF ville derimot kommet mye dårligere ut uten kvinnene. 25 prosent av Rogalands kvinner vil stemme Ap, mens oppslutningen blant mennene er 16 prosent. Ap bør også merke seg at det nye Industri- og næringspartiet kan få et par tusen stemmer. De ligger nå på 0,7 prosent.

Som på landsmålingene er det Venstre som sliter mest med lojaliteten. Under halvparten av de som stemte på Venstre i 2017 vet at de skal gjøre det samme i år. Lojaliteten er størst blant Sp-velgerne, der 77,8 prosent sier de vil komme tilbake. For Sp er dermed hovedoppgaven å holde på andremandatet de ligger an til å få. Det er spenning i alle leirer.